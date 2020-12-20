Com um a mais, Benfica vence o Gil Vicente com gol de Everton Cebolinha

O Benfica segue na cola do líder Sporting. Neste domingo, a equipe comandada por Jorge Jesus venceu o Gil Vicente, fora de casa, por 2 a 0. Rodrigo, contra, e Everton Cebolinha garantiram os três pontos para a equipe de Lisboa.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PORTUGUÊSCom um primeiro tempo parado, não havia muito destaque na etapa. Porém, Nogueira, que recebeu seu primeiro cartão amarelo aos 39 minutos, foi expulso nos acréscimos e deixou o Gil Vicente, que jogou em casa, com um a menos.
O Benfica, então, se aproveitou da vantagem. Aos 14 minutos do segundo tempo, Rodrigo marcou contra a própria equipe e colocou os Águias na frente do placar.
Seis minutos depois, Cebolinha deixou o dele. O brasileiro começou a jogada e terminou: em cruzamento de Seferovic, Everton completou de cabeça para ampliar a vantagem do Benfica.
Com o resultado, os Águias continuam na cola do líder Sporting, com apenas dois pontos a menos. O Gil Vicente, por outro lado, continua com nove pontos e na 14ª colocação.