Com um a mais, Avaí vence e tira Náutico do G4 pela primeira vez na Série B

Crédito: Divulgação/Frederico Tadeu / Avaí F.C.

Neste sábado (14), Avaí e Náutico se enfrentaram pela Série B do Campeonato Brasileiro. Em campo, um primeiro tempo com poucas emoções, mas grande brilho do goleiro Alex Alves. Na segunda etapa, com a expulsão de Bryan, os catarinenses conseguiram abrir o placar com gol contra de Yago e mais tarde, João Lucas fez o tento e levaram os três pontos.

Com o resultado, o Avaí chega aos mesmo 30 pontos do Náutico, com o Timbu na 5ª colocação e o Leão logo atrás. Na próxima rodada, os catarinenses viajam para o Maranhão enfrentar o Sampaio Corrêa, na terça-feira (17), às 21h30 (horário de Brasília). Enquanto isso, os pernambucanos tentam se reabilitar contra o Cruzeiro, em campo, duas horas antes. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPoucas chegadas, com mandantes sendo melhores

A primeira etapa foi pouco agitada na Ressacada, mesmo com as equipes precisando muito na vitória. O jogo começou com o Naútico tendo a posse de bola, mas pecando muito no último passe. Enquanto isso, o Avaí tentava acelerar o jogo, mas era outro que não acertada no momentos das finalizações de jogadas.

Logo depois, o duelo se inverteu e os donos da casa ficaram mais com a posse de bola, mas sem grande produtividade. Aos poucos, a equipe foi tentando acionar Copete, ex-Santos, que parecia ser o melhor caminho. Assim, criou boas oportunidades, porém Alex Alves apareceu para para fazer intervenções.

Mais tarde, o Leão apareceu com perigo em cruzamento de Serrato e cabeçada de Getúlio, mas Alex defendeu. O Timbu chegou com ótimas chances de abrir o placar com Vinicius em chute fraco de fora da área e logo depois chutou em cima de Serrato.

Expulsão e abertura de placar

Logo na volta da segunda etapa, o Avaí chegou em boa jogada de Bruno Silva e finalização de Vinícius Leite, que entrou no lugar de Copete, defendida por Alex Alves. Aos 6 minutos, Bryan que já tinha cartão amarelo cometeu falta em Edilson e foi expulso, deixando o Náutico com um a menos.

Em seguida, Renato cruzou, a bola sobrou para Vinicius Leite chutar fraco. Na sobra, Yago tentou tirar o perigo, se enrolou com Getulio e viu Serrato mandar para as redes, mas a arbitragem deu gol contra. Mais tarde, VInicius Leite soltou uma pancada de fora da área e Alex Alves fez uma brilhante defesa.

Na reta final, Vinicius Leite teve a oportunidade de fazer o segundo gol, mas perdeu. Após bela tabela envolvendo Vinicius e Djavan, a bola ficou com Iago, com grande chance, mas ele mandou por cima. Por fim, João Lucas sacramentou a vitória do Avaí com o segundo gol. FICHA TÉCNICA DA PARTIDAAVAÍ 0 x 0 NÁUTICO Local: Estádio da Ressacada, Florianópolis-SCData/horário: 14 de agosto de 2021, às 19h (horário de Brasília)​Árbitro: Dyorgines José Padovani de Andrade (ES)Assistente 1: Fabiano da Silva Ramires (ES)Assistente 2: Fabio Faustino dos Santos (ES)Quarto árbitro: Charly Wendy Straub Deretti (SC)Analista de campo: Marco Antônio Martins (SC)Gols: Yago (GC) (9'/2T) (1-0), João Lucas (46'/2T) (2-0)Cartões amarelos: Edilson (Avaí), Bryan (Náutico)Cartão vermelho: Bryan (Náutico)​AVAÍ: Glédson; Edilson (João Lucas 26'/2T), Rafael Pereira, Betão e Diego Renan; Bruno Silva (Wesley Soares 33'/2T), Marcos Serrato (Valdívia 33'/2T)e Lourenço; Renato (Jean Cléber 33'/2T), Copete (Vinicius Leite - Intervalo) e Getúlio. Técnico: Claudinei Oliveira.