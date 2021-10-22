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futebol

Com 'trote' em Arboleda, São Paulo treina de olho no Red Bull Bragantino

Zagueiro completa 30 anos nesta sexta-feira e recebeu 'carinho' dos outros jogadores. Tricolor terá desfalques e novidades para a partida diante do Massa Bruta...
LanceNet

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Publicado em 

22 out 2021 às 14:00

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 14:00

Crédito: Twitter/São Paulo
O São Paulo fez mais um treinamento na manhã desta sexta-feira (22), no CT da Barra Funda, em preparação para enfrentar o Red Bull Bragantino, no próximo domingo (24), às 18h15, em Bragança Paulista. O dia foi de 'homenagens' para o zagueiro Arboleda. Ele, que completa 30 anos nesta sexta, passou pelo famoso 'corredor 'polonês', e recebeu tapas e boladas dos companheiros de equipe. Após ser desfalque em três partidas do São Paulo devido as Eliminatórias, Arboleda voltou ao time na vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, na última segunda-feira.
Com relação ao time que enfrentará o Red Bull Bragantino, o técnico Rogério Ceni não poderá contar com os atacantes Calleri e Rigoni, lesionados. O volante Luan, também entregue ao departamento médico é outro que não joga. O São Paulo está na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 34 pontos. O time está há oito jogos sem perder, com seis empates e duas vitórias.

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