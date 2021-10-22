Com 'trote' em Arboleda, São Paulo treina de olho no Red Bull Bragantino

O São Paulo fez mais um treinamento na manhã desta sexta-feira (22), no CT da Barra Funda, em preparação para enfrentar o Red Bull Bragantino, no próximo domingo (24), às 18h15, em Bragança Paulista. O dia foi de 'homenagens' para o zagueiro Arboleda. Ele, que completa 30 anos nesta sexta, passou pelo famoso 'corredor 'polonês', e recebeu tapas e boladas dos companheiros de equipe. Após ser desfalque em três partidas do São Paulo devido as Eliminatórias, Arboleda voltou ao time na vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, na última segunda-feira.