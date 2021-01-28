Com três meses de Turquia, Vitor Hugo conquista primeiro título pelo Trabzonspor: 'Orgulho para mim'

Crédito: Divulgação/Trabzonspor

Titular desde que chegou ao país, o zagueiro Vitor Hugo tem sido um dos destaques da boa temporada do Trabzonspor, da Turquia. Na sexta colocação do Campeonato Turco, Vitor entrou em campo em 15 oportunidades, marcando três gols e conquistando um título: a Supercopa da Turquia, disputada na última quarta-feira, diante do Istambul Basaksehir.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

GALERIA> Saiba as 20 transações mais lucrativas da história do futebol

A vitória por 2 a 1 levou o Trabzonspor ao nono título da competição, igualando o número de conquistas do Besiktas e do Fenerbahçe. A competição não era vencida pela equipe de Vitor desde 2010, e a conquista foi muito celebrada pelo zagueiro brasileiro.

- É uma conquista muito importante pra mim. Minha primeira temporada no Trabzonspor e já posso dizer que sou campeão. É orgulho para mim e para minha família. Fico muito feliz de ter escrito o nome na história do clube. Glórias a Deus por isso - disse Vitor Hugo, antes de falar sobre a partida e a rivalidade dos clubes turcos.

- Todos os jogos aqui são como clássicos, pude perceber isso logo na minha chegada. As torcidas são fanáticas, e isso é visto nas redes sociais, nos comentários e tudo mais, claro que não consigo entender nada que escrevem mas de vez em quando eu uso o Google tradutor daí facilita (risos).