Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com três meses de Turquia, Vitor Hugo conquista primeiro título pelo Trabzonspor: 'Orgulho para mim'
futebol

Com três meses de Turquia, Vitor Hugo conquista primeiro título pelo Trabzonspor: 'Orgulho para mim'

Zagueiro ex-Palmeiras conquistou a Supercopa da Turquia na última quarta-feira...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jan 2021 às 19:11

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 19:11

Crédito: Divulgação/Trabzonspor
Titular desde que chegou ao país, o zagueiro Vitor Hugo tem sido um dos destaques da boa temporada do Trabzonspor, da Turquia. Na sexta colocação do Campeonato Turco, Vitor entrou em campo em 15 oportunidades, marcando três gols e conquistando um título: a Supercopa da Turquia, disputada na última quarta-feira, diante do Istambul Basaksehir.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
GALERIA> Saiba as 20 transações mais lucrativas da história do futebol
A vitória por 2 a 1 levou o Trabzonspor ao nono título da competição, igualando o número de conquistas do Besiktas e do Fenerbahçe. A competição não era vencida pela equipe de Vitor desde 2010, e a conquista foi muito celebrada pelo zagueiro brasileiro.
- É uma conquista muito importante pra mim. Minha primeira temporada no Trabzonspor e já posso dizer que sou campeão. É orgulho para mim e para minha família. Fico muito feliz de ter escrito o nome na história do clube. Glórias a Deus por isso - disse Vitor Hugo, antes de falar sobre a partida e a rivalidade dos clubes turcos.
- Todos os jogos aqui são como clássicos, pude perceber isso logo na minha chegada. As torcidas são fanáticas, e isso é visto nas redes sociais, nos comentários e tudo mais, claro que não consigo entender nada que escrevem mas de vez em quando eu uso o Google tradutor daí facilita (risos).
- Sabíamos da dificuldade do jogo de hoje, a equipe deles é forte e disputou a última Champions, então tínhamos em mente que não seria nada fácil. Jogar de baixo de neve também foi uma experiência nova pra mim e vou te falar viu, que friaca que eu senti. Graças a Deus pudemos dar nosso melhor, fazer aquilo que o treinador pediu e saímos com a taça - concluiu o defensor.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Adolescente morre em confronto com a PM na Serra; ônibus é alvo de ataque
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Petróleo despenca após anúncio de cessar-fogo entre EUA e Irã: como isso afeta o Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados