Com três jogos a fazer, Corinthians pode ter sua melhor campanha no formato atual do Paulistão

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O Corinthians não tem apresentado um futebol vistoso e convive com críticas em relação ao desempenho do time, mas a pontuação no Paulistão garante uma ótima campanha, com classificação iminente e tranquila para a próxima fase nesta edição de 2021. Mas não é só, já que o retrospecto já é melhor do que o de 2020 e pode ficar marcado como o melhor neste atual formato.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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Desde 2017, o Campeonato Paulista é disputado por 16 clubes, divididos em quatro grupos. Os times, porém, enfrentam apenas os adversários das outras chaves nessa primeira fase, enquanto os rivais do próprio grupo somente podem ser enfrentados na fase de mata-mata da competição estadual.

Nesses últimos anos, o Timão tem sofrido uma queda gradativa em pontuação. Em 2017, foi o primeiro de seu grupo com 24 pontos, no ano seguinte liderou sua chave com 23 pontos. Já em 2019 somou 21 pontos e mais uma vez terminou como líder do grupo. E em 2020 se classificou apenas com a segunda posição após somar 17 pontos ao longo da primeira fase do torneio.Em 2021, porém, a tendência é de crescimento e com potencial para superar todas essas campanhas anteriores. Com 18 pontos em nove rodadas, o Corinthians já deixou para trás a campanha de 2020 (17 pontos) e com mais uma vitória, contra o Santos, neste domingo, pode igualar a campanha de 2019 (21 pontos). Apesar das dificuldades que deve encontrar pela frente, há a possibilidade de a somatória de pontos se tornar a maior desde 2017.

Com três partidas pela frente (Santos, São Paulo e Novorizontino), o Timão pode somar mais nove pontos, o que daria uma pontuação máxima de 27, superior aos 24 pontos acumulados em 2017 e os 23 de 2018. A questão é que serão dois clássicos consecutivos e um adversário que vem de cinco vitórias seguidas, e que briga diretamente por vaga contra o Palmeiras no Grupo C.