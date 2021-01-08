Com três gols nos últimos dois jogos, brasileiro é eleito melhor jogador da semana nos Emirados Árabes

Crédito: Divulgação/Shabab Al Ahli

Em todos os votos de final de ano, as pessoas desejaram que 2021 fosse um período melhor, em que as coisas pudessem dar certo. Para o meia-atacante Carlos Eduardo, não deu nem tempo para o novo ano começar, o 2021 do brasileiro iniciou da melhor maneira possível.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Com três gols nos últimos dois jogos, Carlos foi o responsável por balançar a rede no empate diante do Al Wasl, 2 a 2, e também na vitória sobre o Khor Fakkan, realizada na última quinta-feira, pela Copa Etisalat, por 4 a 2. Além dos gols, Carlos ajudou a equipe com uma assistência e um pênalti sofrido, contabilizando cinco participações diretas em gol em apenas dois jogos.

- 2021 começou da melhor maneira possível. Meu desejo para esse ano era que eu pudesse atuar em alto nível, desempenhando meu papel e sendo fundamental dentro de campo. Estou feliz com esse início, e espero que isso continue assim durante todo o ano - disse o brasileiro, que foi eleito o melhor jogador da semana nos Emirados Árabes.