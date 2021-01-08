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Com três gols nos últimos dois jogos, brasileiro é eleito melhor jogador da semana nos Emirados Árabes

Carlos Eduardo, do Shabab Al Ahli, foi o grande destaque da equipe neste início de 2021...
LanceNet

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Publicado em 

08 jan 2021 às 20:47

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 20:47

Crédito: Divulgação/Shabab Al Ahli
Em todos os votos de final de ano, as pessoas desejaram que 2021 fosse um período melhor, em que as coisas pudessem dar certo. Para o meia-atacante Carlos Eduardo, não deu nem tempo para o novo ano começar, o 2021 do brasileiro iniciou da melhor maneira possível.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
GALERIA> Confira 30 bons jogadores do futebol brasileiro em último ano de contrato
Com três gols nos últimos dois jogos, Carlos foi o responsável por balançar a rede no empate diante do Al Wasl, 2 a 2, e também na vitória sobre o Khor Fakkan, realizada na última quinta-feira, pela Copa Etisalat, por 4 a 2. Além dos gols, Carlos ajudou a equipe com uma assistência e um pênalti sofrido, contabilizando cinco participações diretas em gol em apenas dois jogos.
- 2021 começou da melhor maneira possível. Meu desejo para esse ano era que eu pudesse atuar em alto nível, desempenhando meu papel e sendo fundamental dentro de campo. Estou feliz com esse início, e espero que isso continue assim durante todo o ano - disse o brasileiro, que foi eleito o melhor jogador da semana nos Emirados Árabes.
- Fico feliz com o reconhecimento, mostra que meu trabalho vem sendo bem feito. Vou trabalhar para que siga assim. Pé no chão, humildade e muita vontade para que eu possa melhor e muito os meus números aqui no clube - concluiu Carlos Eduardo.

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