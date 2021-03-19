Com três gols no segundo tempo, Monaco vence fora de casa e ainda sonha com vaga direta para a Champions League

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Nesta sexta-feira, o Saint-Étienne recebeu o Monaco no Stade Geoffroy-Guichard, por partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Francês. Com gols de Jovetic, Tchouaméni, Diop e Diatta, os visitantes não se intimidaram e conseguiram golear mesmo longe de seus domínios. Assim, a equipe do principado se mantém na quarta colocação, porém, agora com 59 pontos.

> Confira a classificação do FrancêsPÊNALTI PERDIDO

Logo aos 12 minutos, o Monaco teve a chance de abrir o placar. Isso porque, Jovetic cabeceou após escanteio, porém, Debuchy acabou colocando a mão na bola dentro da área e o pênalti foi marcado. Entretanto, o próprio atacante da equipe do principado acabou desperdiçando a cobrança com finalização na trave.

GOL DO MONACO

Apenas dois minutos depois de desperdiçar a penalidade, Jovetic se redimiu e marcou o primeiro gol da partida. Com isso, depois de bela triangulação no canto esquerdo da área, Tchouaméni deu lindo toque de chaleira para o atacante montenegrino dominar, trazer para a perna direita e finalizar no canto para fazer o 1 x 0.

VISITANTES AMPLIAM

Aos 10 do segundo tempo o Monaco conseguiu marcar seu segundo na partida. Assim, após boa jogada no lado direito do ataque, Tchouaméni tabelou com Golovin, entrou na área e finalizou forte, no alto, para ampliar o marcador. A essa altura, o volante chegava a um gol e uma assistência no jogo.

MONACO FAZ MAIS UM

O terceiro gol do Monaco saiu em uma bobeada da equipe do Saint-Étienne. Isso porque, o meio campo Neyou foi recuar a bola para a defesa, porém, deu praticamente uma assistência para Diop. Com isso, o jovem de 20 anos saiu cara a cara com o goleiro e teve muita categoria para marcar um lindo gol de cobertura.

VIROU GOLEADA

Na metade final da segunda etapa, a equipe visitante ainda teve tempo de fazer seu quarto gol na partida. Depois de cruzamento pelo corredor esquerdo, Fàbregas foi inteligente e, com um toque, ajeitou a bola perfeitamente para Diatta. Assim, sem nenhuma marcação, o atacante finalizou de três dedos e transformou o placar em goleada.

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