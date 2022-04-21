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Com três gols em três jogos, Arboleda vive fase artilheira no São Paulo

O jogador marcou nas últimas três partidas e é o vice-artilheiro do Tricolor paulista na temporada...
LanceNet

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Publicado em 

21 abr 2022 às 08:00

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 08:00

Autor do primeiro gol do São Paulo contra o Juventude na última quarta-feira (20), Arboleda se firmou como vice-artilheiro do Tricolor paulista nesta temporada. GALERIA> ATUAÇÕES: Com falhas na defesa, São Paulo joga mal, mas garante empate contra o JuventudeO jogador marcou gol nos últimos três jogos que entrou em campo, contra o Ayacucho, o Everton, e agora, contra o Juventude no jogo de ida da terceira fase na Copa do Brasil. Assim, o zagueiro vive fase artilheira no clube.TABELA> Veja tabela da Copa do Brasil e simule os próximos jogosContra o Ayacucho, no jogo de estreia na Copa Sul-Americana, o São Paulo garantiu sua vitória por 3 a 2. Na ocasião, o atleta foi o responsável por abrir o placar, após uma bola que recebeu de Luciano.
Já na partida contra o Everton, também válida pela Sul-Americana, Arboleda aproveitou uma cobrança de falta de Reinaldo e abriu o placar para a equipe no primeiro tempo.
Contra o Juventude, na quarta-feira (20), mais uma vez esteve presente. Agora pela terceira fase na Copa do Brasil, o camisa 5 diminuiu o placar para o Tricolor paulista na volta do intervalo. Até o momento, o time estava perdendo por 2 a 0. Arboleda completou o escanteio cobrado por Reinaldo de cabeça, e assim, abriu o placar para o time.Assim, o zagueiro vive fase de artilharia no São Paulo, marcando em todos os jogos em que entra em campo. Ao todo, foi responsável por três gols nesta temporada, se firmando como vice-artilheiro. O atleta empatou na vice-artilharia com Luciano, que também somou três gols até o momento. O São Paulo volta a campo no domingo (23), às 16h30, contra o Red Bull Bragantino. A partida será válida pelo Campeonato Brasileiro e disputada no estádio Nabi Abi Chedid.
Crédito: Arboledaéovice-artilheirodatemporadanoSãoPaulo(Foto:RubensChiri/Saopaulofc.net

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