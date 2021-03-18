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futebol

Com três gols de Orsic, Dinamo Zagreb elimina o Tottenham na Europa League

Equipe croata venceu os Spurs por 3 a 0, com hat-trick de Mislav Orsic, e avançaram para as quartas de final...

Publicado em 18 de Março de 2021 às 17:26

LanceNet

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Publicado em 

18 mar 2021 às 17:26
Crédito: DAMIR SENCAR / AFP
Nesta quinta-feira, o Dinamo Zagreb recebeu o Tottenham no Estádio Maksimir pela partida de volta da Europa League. Na ida, os Spurs venceram por 2 a 0, e a volta terminou com vitória de 3 a 0 da equipe da casa, com três gols de Mislav Orsic.
Veja o mata-mata da Europa LeagueDINAMO ATACADurante a primeira etapa, a equipe do Dinamo Zagreb conseguiu criar boas chances de ataque, mas não foi efetiva nas finalizações. O time da casa teve um bom volume de jogo, mas parava na defesa adversária ou chutava para fora, errando o gol.
TOTTENHAM TENTACom o Dinamo Zagreb tendo pleno espaço para atacar, o Tottenham não conseguiu fazer o mesmo que o seu adversário, e não transformou as quatro finalizações da primeira etapa em gol. Os visitantes, no entanto, evitaram sofrer um gol.
ABRIU O PLACAR​Na segunda etapa da partida, o Dinamo Zagreb fez o que deveria ter acontecido na primeira parte do confronto. Após perder diversas chances, a equipe da casa criou a jogada, e Lovro Majer deu a assistência para Milsav Orsic marcar.
AMPLIOU​Durante todo o jogo, o Tottenham não esteve em seu melhor nível, e a segunda etapa não foi diferente. A equipe de José Mourinho, além de ver o Dinamo Zagreb marcar, também sofreu uma intensa pressão, e falhou em criar chances de ataque. Com isso, os croatas aproveitaram para marcar mais uma vez gol Orsic.
CLASSIFICADOSCom o 2 a 0, o empate em 2 a 2 foi para o agregado, e a partida foi para a prorrogação. O primeiro tempo foi bastante morno, e o Dinamo teve apenas uma grande chance. Na segunda etapa, Orsic marcou o seu terceiro gol e uma bela jogada, classificando o Dinamo Zagreb.
SEQUÊNCIAO Dinamo Zagreb entra em campo às 13:30 (de Brasília) deste domingo, contra o HNK Gorica, pela 26ª rodada do Campeonato Croata. O Tottenham, por sua vez, enfrenta o Aston Villa às 16:30h (de Brasília) deste domingo, em partida adiada da 18ª rodada do Campeonato Inglês.

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