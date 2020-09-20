Com três gols de Keno, Galo vence o Atlético-GO e vira líder do Brasileiro

Atlético-GO e Atlético-MG fizeram um jogo de sete gols, muito animado, com vitória por 4 a 3 do Galo, com três de Keno, mais um de Nathan, contra tentos de Oliveira, Gustavo Ferrareis e Gilvan, em Goiânia, neste sábado, 19 de setembro. A vitória alvinegra garantiu a liderança do Atlético no Campeonato Brasileiro com 21 pontos, um a mais do que o Internacional, que perdeu na rodada para o Fortaleza. E, os mineiros ainda tem um jogo a menos. Foi uma partida de superação e mais uma vez o elenco alvinegro, mais qualificado fez a diferença no placar final, assim como ocorrera no duelo contra o Red Bull Bragantino, no domingo, 13. O Galo ficou atrás no placar duas vezes e em grande jornada do atacante Keno, que comandou a reação atleticana, garantiu os três pontos e a primeira colocação do acirrado torneio nacional. O Dragão ficou com 12 pontos, permanecendo na 12ª posição na tabela de classificação. Além de Keno, a entrada de Nathan, no segundo tempo, foi decisiva para a melhora do time, que tem no seu meia, um jogador que consegue dar uma outra dinâmica de jogo ao time comandado por Jorge Sampaoli.
Próximos jogos O Galo encara o Grêmio, sábado, 26 de setembro, às 21h, no Mineirão. Já o Dragão terá pela frente o Botafogo, domingo, 27, às 18h15, no Estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia. FICHA TÉCNICAATLÉTICO-GO 3 x 4 ATLÉTICO-MG Data-Horário: 19 de setembro, às 21hEstádio-Local: Olímpico Pedro Ludovico - Goiânia - (GO)Árbitra: Edina Alves Batista (SP)Assistentes: Neuza Inês Back e Evandro de Melo Lima(ambos de SP)VAR: José Cláudio Rocha Filho(SP)Cartões amarelos: Renato Kayser(ATG), Edson(ATG)Cartões vermelhos:- Gols: Oliveira, aos 20’-1ºT(1-0), Keno, aos 7’-2ºT(1-1), Gustavo Ferrareis, aos 8’-2ºT(2-1), Nathan, aos 14’-2ºT(2-2). Keno, aos 19’-2ºT(2-3), Keno, aos 32’-2ºT(2-4), Gilvan, aos 49’-2T(3-4) Atlético-GO: Jean; Dudu(Gilvan, aos 15’-2ºT), João Victor, Éder e Nicolas; Edson, Oliveira(Matheus Vargas, aos 26’-2ºT) e Chico; Janderson(Matheuzinho, aos 22’-2ºT), Renato Kayzer e Gustavo Ferrareis(Everton Felipe, aos 22’-2ºT) Técnico: Vagner Mancini Atlético-MG: Everson; Guga(Igor Rabello-intervalo), Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan(Nathan-intervalo), Jair, Alan Franco, Savarino(Maílton, aos 36’-2ºT), Sasha(Mariano, aos 21’-2ºT) e Keno(Sávio, aos 36’-2ºT) Técnico: Jorge Sampaoli