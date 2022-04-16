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futebol

Com três gols de CR7, United vence Norwich e encosta no G4 da Premier League

Manchester sofre, mas conta com brilho do atacante português para derrotar o lanterna do Campeonato Inglês por 3 a 2, no Old Trafford...

Publicado em 16 de Abril de 2022 às 12:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 abr 2022 às 12:55
O Manchester United sofreu, mas venceu o Norwich City, neste sábado, por 3 a 2, no Old Trafford, em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Inglês. Os três gols dos Red Devils foram marcados por Cristiano Ronaldo, enquanto Dowell e Pukki anotaram para o time visitante. Confira a tabela do Campeonato Inglês
Com o resultado, o United está em quinto lugar, com 54 pontos, na porta do G4 e com 32 jogos. Os quatro primeiros são Manchester City (74), Liverpool (73), Chelsea (62) e Tottenham (57). Eles têm 31,31, 30 e 32 jogos, respectivamente. Já o Norwich segue em último, com 21 pontos em 32 jogos.
O time da casa teve desfalques importantes e não pôde contar com Cavani, Fred, Varane, Luke shaw e McTominay, todos machucados. Mas eles tinham Cristiano Ronaldo, que logo fez o jogo parecer que logo seria goleada.
Aos 7, Elanga roubou uma bola na defesa e rolou para o português, que marcou da marca do pênalti. Pouco depois, o brasileiro Alex Telles cobrou escanteio, CR7 subiu e marcou mais um. Ainda no primeiro tempo, o Norwich descontou, com passe de Dukki e gol de Dowell, nos acréscimos.
No início do segundo tempo, o time visitante empatou, mas agora em ordem invertida: passe de Dowell e tento de Pukki.
A partida seguiu equilibrada, com boas chances para os dois lados, mas quem tem CR7 tem gols. Aos 30, o gajo marcou em bela cobrança de falta e deu números finais: 3 a 2.
PRÓXIMOS COMPROMISSOS​No próximo jogo, o Manchester United visita o Liverpool, na próxima terça-feira, às 16h, em jogo atrasado da 30ª rodada da Premier League. Já o Norwich City irá receber o Newcastle, no sábado, às 11h, também por esta competição, mas pela 34ª jornada.
Crédito: CristianoRonaldomarcoutrêsgolsegarantemaistrêspontosparaoManchesterUnited(Foto:PaulELLIS/AFP

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