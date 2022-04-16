Com três gols de CR7, United vence Norwich e encosta no G4 da Premier League

O Manchester United sofreu, mas venceu o Norwich City, neste sábado, por 3 a 2, no Old Trafford, em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Inglês. Os três gols dos Red Devils foram marcados por Cristiano Ronaldo, enquanto Dowell e Pukki anotaram para o time visitante. Confira a tabela do Campeonato Inglês

Com o resultado, o United está em quinto lugar, com 54 pontos, na porta do G4 e com 32 jogos. Os quatro primeiros são Manchester City (74), Liverpool (73), Chelsea (62) e Tottenham (57). Eles têm 31,31, 30 e 32 jogos, respectivamente. Já o Norwich segue em último, com 21 pontos em 32 jogos.

O time da casa teve desfalques importantes e não pôde contar com Cavani, Fred, Varane, Luke shaw e McTominay, todos machucados. Mas eles tinham Cristiano Ronaldo, que logo fez o jogo parecer que logo seria goleada.

Aos 7, Elanga roubou uma bola na defesa e rolou para o português, que marcou da marca do pênalti. Pouco depois, o brasileiro Alex Telles cobrou escanteio, CR7 subiu e marcou mais um. Ainda no primeiro tempo, o Norwich descontou, com passe de Dukki e gol de Dowell, nos acréscimos.

No início do segundo tempo, o time visitante empatou, mas agora em ordem invertida: passe de Dowell e tento de Pukki.

A partida seguiu equilibrada, com boas chances para os dois lados, mas quem tem CR7 tem gols. Aos 30, o gajo marcou em bela cobrança de falta e deu números finais: 3 a 2.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS​No próximo jogo, o Manchester United visita o Liverpool, na próxima terça-feira, às 16h, em jogo atrasado da 30ª rodada da Premier League. Já o Norwich City irá receber o Newcastle, no sábado, às 11h, também por esta competição, mas pela 34ª jornada.