Com três gols anulados, Ceará vence Tuna Lusa e avança na Copa do Brasil

Na noite desta terça-feira (15), o Ceará venceu, por 2 a 0, a Tuna Luso. As duas equipes, que se encontraram na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), se enfrentaram em partida válida pela segunda fase da Copa do Brasil. Com gols de Vina e Cléber, o Vozão avançou para a próxima etapa do torneio. O adversário da equipe será decidido através de um sorteio.Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSDOMÍNIO DO VOZÃO!

O Ceará não deu muitos espaços para o Tuna Luso criar espaços. No entanto, os donos da casa chegar com perigos, mas acabaram esbarrando na defesa do goleiro adversário. Aos 23, o Vozão teve uma grande chance. Vina arriscou de fora da área. A bola desviou em Lucão e saiu perto do gol de Victor Lube. Um minuto depois, Vina finalizou para o fundo do gol, depois de receber de Nino Paraíba. No entanto, a arbitragem pegou irregularidade e anulou o tento.

Vina e Victor Luis quase abriram o placar, mas o goleiro Victor Lube evitou. Aos 37, o Vozão apareceu com Victor Luis, que cobrou falta, mas mandou na trave. No rebote, Richardson parou na defesa de Lube. No final, Mendoza marcou de cobertura, mas, novamente, a arbitragem marcou impedimento e anulou o tento.

GOLS! ​Lima, aos 11, mandou uma bomba, mas parou na defesa da Tuna Luso. O time da casa seguiu na pressão e buscou o gol a todo momento. Aos 23, o Vozão teve um grande perigo com Vina, que girou em cima de Romário, ficando cara a cara com Victor Lube - que fez mais uma defesa. O tento, enfim, saiu aos 24. Nino Paraíba cruzou, e Vina, sozinho, cabeceou para o fundo das redes.

O Ceará continuou buscando ampliar o placar. Depois de sair à frente do placar, Erick quase ampliou. Aos 37, o atacante recebeu na meia-lua, mas finalizou para fora. Dois minutos depois, mais um gol anulado. Em falta cobrada na área, Cléber cabeceou para o gol. No entanto, foi marcado impedimento do atacante. No final, Cléber ampliou. Vina cobrou escanteio, e o atacante subiu para cabecear no canto esquerdo de Victor Lube.FICHA TÉCNICACEARÁ X TUNA LUSO

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE) Data: 15/03/2022 - 21h30 (de Brasília)Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)Assistentes: Jucimar dos Santos Dias (BA) e Luanderson Lima dos Santos (BA)​Cartões amarelos: Lima, Vina e Cléber (Ceará); Kauê e Alexandre Santana (Tuna Luso)Cartões vermelhos: -

GOLS: Vina (24'/2ºT) (1-0); Vléber (42'/2ºT) (2-0)

CEARÁ (Técnico: Tiago Nunes)

João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio e Victor Luis (Bruno Pacheco, aos 44'/2ºT); Richardson (Fernando Sobral, aos 16'/2ºT), Rodrigo Lindoso (Léo Rafael, aos 44'/2ºT) e Lima; Vina, Zé Roberto (Cléber, aos 25'/2ºT) e Mendoza (Erick, aos 16'/2ºT).​TUNA LUSO (Técnico: Emerson Almeida)

Victor Lube; Léo Rosa, Romário, Lucão e Edinaldo (Michel, aos 17'/2ºT); Alysson (Alexandre Santana, aos 30'/2ºT), Kauê (Popô, aos 30'/2ºT), Neto (Alexandre Santana, aos 24'/2ºT) e Kaique; Jayme (Luan Santos, aos 0'/2ºT) e Paulo Rangel.