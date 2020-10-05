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Com três desfalques certos e dúvida com Nathan, Galo pensa no time que irá encarar o Fortaleza

O meia tem um incômodo na coxa esquerda e será avaliado antes da viagem ao Ceará. Junior Alonso, Savarino e Alan Franco estão convocados para as Eliminatórias da Copa...

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 18:55

LanceNet

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Publicado em 

05 out 2020 às 18:55
Crédito: Nathan preocupa a comissão técnica do Galo e vira dúvida para o jogo de quarta-feira, diante do Fortaleza-(Bruno Cantini/Atlético-MG
O Atlético-MG mal teve tempo de celebrar a grande vitória sobre o Vasco, 4 a 1 no domingo, 4 de outubro, e já pensa no Fortaleza, quarta-feira, 7, às 21h30, no Castelão, na capital cearense.
E, o técnico Jorge Sampaoli terá desfalques certos para montar a equipe que tentará ampliar a vantagem na liderança do Brasileirão. O Galo está com 27 pontos em 12 jogos, cinco a mais do que o vice-líder Internacional, que entrou em campo 13 vezes na competição.
O Galo não terá atletas importantes por conta das Eliminatórias da Copa do Mundo. Junior Alonso(Paraguai), Savarino(Venezuela) e Alan Franco(Equador), foram convocados e devem ficar até três jogos sem atuar pelo clube mineiro. Sem os três, que vem se destacando no alvinegro, o time sofrerá alterações. Todavia, com a ciência da falta do trio sul-americano, torcedor do Galo está preocupado com Nathan, que deixou o gramado sentindo um incômodo na coxa esquerda e é dúvida para o duelo diante do Fortaleza.
Ele treinou nesta segunda-feira, fazendo trabalho regenerativo na fisioterapia. O meia segue em avaliação e no último treino antes da ida para o Ceará, que será confirmada a sua ida para o jogo. Um possível time pode ter a seguinte formação: Everson, Guga, Réver, Igor Rabello e Guilherme Arana; Allan, Jair e Nathan (Hyoran ou Dylan Borrero); Marrony (Marquinhos), Keno e Eduardo Sasha.

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