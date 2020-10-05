Com três desfalques certos e dúvida com Nathan, Galo pensa no time que irá encarar o Fortaleza

Crédito: Nathan preocupa a comissão técnica do Galo e vira dúvida para o jogo de quarta-feira, diante do Fortaleza-(Bruno Cantini/Atlético-MG

O Atlético-MG mal teve tempo de celebrar a grande vitória sobre o Vasco, 4 a 1 no domingo, 4 de outubro, e já pensa no Fortaleza, quarta-feira, 7, às 21h30, no Castelão, na capital cearense.

E, o técnico Jorge Sampaoli terá desfalques certos para montar a equipe que tentará ampliar a vantagem na liderança do Brasileirão. O Galo está com 27 pontos em 12 jogos, cinco a mais do que o vice-líder Internacional, que entrou em campo 13 vezes na competição.

O Galo não terá atletas importantes por conta das Eliminatórias da Copa do Mundo. Junior Alonso(Paraguai), Savarino(Venezuela) e Alan Franco(Equador), foram convocados e devem ficar até três jogos sem atuar pelo clube mineiro. Sem os três, que vem se destacando no alvinegro, o time sofrerá alterações. Todavia, com a ciência da falta do trio sul-americano, torcedor do Galo está preocupado com Nathan, que deixou o gramado sentindo um incômodo na coxa esquerda e é dúvida para o duelo diante do Fortaleza.