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futebol

Com três de Lewandowski, Bayern goleia o Hertha Berlim pela Bundesliga

Equipe bávara conseguiu vitória importante por 5 a 0 em sua casa contra a equipe do Hertha Berlim no Alemão...

Publicado em 28 de Agosto de 2021 às 15:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 ago 2021 às 15:21
Crédito: CHRISTOF STACHE / AFP
O Bayern de Munique conseguiu a sua segunda vitória na Bundesliga neste sábado ao vencer o Hertha Berlim pelo placar de 5 a 0. A equipe bávara conseguiu o resultado com três gols de Robert Lewandowski e outros dois marcados por Muller e Musiala.
Veja a tabela do AlemãoPRIMEIRO TEMPOJá no início do confronto deste sábado, o Bayern de Munique conseguiu mostrar a sua força para marcar um gol. Com seis minutos no relógio, a equipe da casa marcou já com Thomas Muller, que recebeu assistência de Alphonso Davies.
O confronto seguiu favorável para o Bayern, que soube aproveitar as fraquezas do Hertha Berlim para ampliar a sua vantagem. Aos 34 minutos de jogo, a equipe bávara teve espaço para fazer o seu segundo gol com Robert Lewandowski.
SEGUNDO TEMPONa etapa final, o Hertha Berlim não conseguiu parar o Bayern de Munique em nenhum momento. Já aos quatro minutos, o time da casa fez mais um gol, desta vez com assistência de Thomas Muller para o jovem Jamal Musiala marcar.
Por fim, o Bayern aproveitou o tempo restante para ampliar uma vantagem que já era grande. Aos 25 minutos, Lewandowski marcou o quarto gol após assistência de Sané, e ainda fechou a conta ao fazer o 5 a 0 aos 39 minutos com passe de Nianzou.
SEQUÊNCIAO Bayern enfrenta o Leipzig às 13:30h (de Brasília) do dia 11 de setembro. O Hertha, por sua vez, enfrenta o VfL Bochum às 12:30h (de Brasília) do dia 12 de setembro.

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