Com três de Calvert-Lewin e primeiro de James Rodríguez, Everton goleia o West Bromwich no Inglês

No primeiro jogo em casa nesta temporada, o Everton conseguiu deslanchar na etapa final e venceu o West Bromwich por 5x2. O grande destaque da partida foi o atacante Calvert-Lewin, que fez três gols no jogo. A partida também marcou o primeiro de James Rodríguez com a camisa dos Toffees.Com o resultado, o Everton assume momentaneamente a primeira colocação, com duas vitórias em dois jogos e todos os outros jogos da rodada por serem realizados. Por outro lado, o time do West Bromwich perdeu suas duas partidas até aqui e está na lanterna.
PRIMEIRO TEMPO AGITADOA partida começou quente - e surpreendente: aos 10 minutos, o meia Diangana soltou uma bomba de fora da área e fez 1x0 para o West Brom. Aos 33, o Everton buscou o empate em cruzamento de Coleman e letra de Calvert-Lewin. Já aos 44, a virada: uma boa jogada de James Rodríguez, que terminou em chute cruzado no cantinho, sem chances para o goleiro.
PERDEU A CABEÇAPoucos instantes após o gol de James Rodriguez, Kieran Gibbs foi expulso pelo West Brom. Em um lance sem bola no campo de defesa, o lateral deu um empurrão sem bola em James e acabou levando o vermelho direto. Em seguida, o técnico Slaven Bilic também foi expulso.
WEST BROM ASSUSTA, MAS EVERTON REAGE E LIQUIDACom um a mais, o Everton conseguiu chegar a um resultado que convence. Porém, com um susto: logo aos dois da etapa final, o brasileiro Matheus Pereira acertou uma cobrança magistral de falta para empatar. Mas ficou difícil. Aos oito, Keane fez 3x2 para o Everton e freou a reação dos visitantes. Calvert-Lewin fechou o placar com mais dois gols, aos 17 e 21 do 2º tempo. Richarlison ainda teve o que seria o sexto anulado.