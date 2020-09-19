Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com três de Calvert-Lewin e primeiro de James Rodríguez, Everton goleia o West Bromwich no Inglês
Com três de Calvert-Lewin e primeiro de James Rodríguez, Everton goleia o West Bromwich no Inglês

Toffees chegam aos seis pontos em dois jogos. Partida começou complicada e brasileiro Matheus Pereira fez golaço de falta para o West Brom, mas time da casa deslancha no fim...

Publicado em 19 de Setembro de 2020 às 10:27

Crédito: James Rodríguez faz um gol e dá uma assistência (Nick Potts / AFP
No primeiro jogo em casa nesta temporada, o Everton conseguiu deslanchar na etapa final e venceu o West Bromwich por 5x2. O grande destaque da partida foi o atacante Calvert-Lewin, que fez três gols no jogo. A partida também marcou o primeiro de James Rodríguez com a camisa dos Toffees.Com o resultado, o Everton assume momentaneamente a primeira colocação, com duas vitórias em dois jogos e todos os outros jogos da rodada por serem realizados. Por outro lado, o time do West Bromwich perdeu suas duas partidas até aqui e está na lanterna.
PRIMEIRO TEMPO AGITADOA partida começou quente - e surpreendente: aos 10 minutos, o meia Diangana soltou uma bomba de fora da área e fez 1x0 para o West Brom. Aos 33, o Everton buscou o empate em cruzamento de Coleman e letra de Calvert-Lewin. Já aos 44, a virada: uma boa jogada de James Rodríguez, que terminou em chute cruzado no cantinho, sem chances para o goleiro.
PERDEU A CABEÇAPoucos instantes após o gol de James Rodriguez, Kieran Gibbs foi expulso pelo West Brom. Em um lance sem bola no campo de defesa, o lateral deu um empurrão sem bola em James e acabou levando o vermelho direto. Em seguida, o técnico Slaven Bilic também foi expulso.
WEST BROM ASSUSTA, MAS EVERTON REAGE E LIQUIDACom um a mais, o Everton conseguiu chegar a um resultado que convence. Porém, com um susto: logo aos dois da etapa final, o brasileiro Matheus Pereira acertou uma cobrança magistral de falta para empatar. Mas ficou difícil. Aos oito, Keane fez 3x2 para o Everton e freou a reação dos visitantes. Calvert-Lewin fechou o placar com mais dois gols, aos 17 e 21 do 2º tempo. Richarlison ainda teve o que seria o sexto anulado.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

O que aconteceu com o Banco Nacional, do icônico boné azul de Senna?
Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados