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Futebol de Base

Com três capixabas, Seleção Brasileira Sub-15 conquista título de torneio amistoso

Goleiro Gabriel e atacantes Emersonn e Sávio levantaram a primeira taça com a camisa amarela

Publicado em 

30 set 2019 às 20:42

Publicado em 30 de Setembro de 2019 às 20:42

Gabriel, Emersonn e Sávio, jogadores capixabas da Seleção Brasileira Sub-15 Crédito: Thais Magalhães/CBF
Três jogadores capixabas foram campeões pela seleção brasileira de futebol, no Torneio Internacional sub-15, que aconteceu na última semana, na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Levantaram a taça representando o Espírito Santo o goleiro Gabriel Souza (Bahia), e os atacantes Sávio (Atlético-MG) e Emersonn (Atheltico-PR).
O Brasil venceu os três jogos que disputou na competição. A estreia foi com vitória sobre a Bolívia por 2 a 1. Depois, a seleção canarinho bateu o Peru por 1 a 0. E, na decisão, goleada brasileira sobre o Uruguai por 4 a 0.
Goleiro do Bahia, Gabriel Souza tem 15 anos e começou nas escolinhas do Solvive, em Vila Velha. No mesmo município, passou pelo Projof antes de ser descoberto por empresários numa peneira do Palmeiras. Não foi aprovado no Verdão, porém o time baiano lhe abriu as portas, que o conduziram também à seleção brasileira.
- Foi uma sensação incrível, foi um dos momentos mais felizes da minha vida, sempre sonhei em servir a seleção brasileira, mas meu objetivo principal é se tornar profissional. Quero agradecer a Deus primeiramente, agradecer a minha família que sempre esteve comigo. E todos que estão envolvidos no processo, em especial professor Duda, não tenho palavras pra expressar o quanto sou grato a ele, por todo trabalho que ele tem feito por mim - afirmou o goleiro.
Quem também levantou a taça foi o atacante Sávio, do Atlético-MG. O jogador do Galo foi o que mais se destacou entre os capixabas. O atleta foi titular do técnico Paulo Victor Gomes, usando a camisa 7, nesta que foi a sua quinta convocação. Nascido em Vila Velha, passou pela escolinha do Santa Cruz, de Vitória.
- Realizei mais um sonho. Conquistei o meu primeiro título com a Seleção Brasileira. Estou muito feliz por participar dessa história - finaliza o atacante Sávio.
Sávio, atacante capixaba da Seleção Brasileira e do Atlético-MG Crédito: Thais Magalhães/CBF
Os jogadores capixabas já retornaram aos seus clubes e seguem treinando, em busca de uma nova chance: a convocação para a seleção brasileira sub-15 que disputa o Sul-americano da categoria, que acontece entre novembro e dezembro deste ano, na Bolívia.

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