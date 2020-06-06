Com três candidatos, Porto elege presidente neste final de semana

Crédito: JOSE COELHO/AFP

Neste final de semana, os sócios do Porto irão escolher o novo presidente do clube para o quadriênio 2020-2024. Pela primeira vez na história, três candidatos concorrem ao pleito. Inicialmente marcadas para o dia 18 de abril, as eleições tiveram que ser adiadas em virtude da pandemia global do novo coronavírus que virou o planeta do avesso.

Os candidatos à presidência do Porto são: o atual mandatário Pinto da Costa (82 anos e os últimos 38 passados no clube, que lhe valeram o título de presidente com mais troféus conquistados no mundo), Nuno Lobo (50 anos, licenciado em Ciências Históricas e empresário) e José Fernando Rio (51 anos, licenciado em Direito e ex-funcionário do Porto Canal).

Em 126 anos de história, pela primeira vez as eleições do clube acontecerão em dois dias, das 10 às 19 horas. Elas devem seguir os protocolos de recomendação da Direção-Geral da Saúde e da Organização Mundial da saúde (OMS), com o distanciamento social.

Atual presidente, desde 1982, Pinto da Costa tentará o 15º mandato no clube. Durante este período, apenas em 1988 e 1991, ele teve adversários e conseguiu vencer. No entanto, a SAD atravessa a maior crise financeira desde seu início, em 1997. No relatório de contas do primeiro semestre da campanha em curso, os dragões acusaram um prejuízo de 51,85 milhões de euros e o passivo disparou para 444,5 milhões de euros.

Os candidatos de oposição fizeram duras críticas nas redes à gestão da sociedade desportiva azul e branca liderada por Pinto da Costa. Todavia, tanto Nuno Lobo, quanto José Fernando Rio, terão uma difícil missão pela frente, já que o atual presidente tem prestígio com os associados do clube.