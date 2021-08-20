Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com três assistências, Leandro Spadacio celebra estreia na Liga Árabe

Atacante brasileiro do Ajman Club, dos Emirados Árabes Unidos, fez um "hat-trick" de assistências no primeiro jogo da temporada no campeonato local...

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 19:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 ago 2021 às 19:46
Crédito: Divulgação/Ajman Club
A temporada 2021/2022 não poderia começar melhor para o atacante Leandro Spadacio, que atua no Ajman Club, dos Emirados Árabes. Com três assistências, o brasileiro foi o grande destaque da equipe na vitória por 3 a 0 sobre o Al-Nasr, pela estreia da UAE League, ou Liga Emiradense.Atuando no Oriente Médio desde 2019, Leandro se sente "em casa". Com passagens pelo Al Ahli, também dos Emirados, ele aproveitou para analisar a estreia na competição com as cores do Ajman.
- Achei que fiz uma boa estreia, já estava preparado para o confronto, sabia que a equipe do Al Nasr era muito forte e fico feliz em ajudar minha equipe com as assistências. Agora é focar que é só o começo de um longa temporada - contou o jogador, que completou e aproveitou para brincar sobre as três assistências:
- Fiquei muito feliz em poder ajudar a equipe e uma sensação de dever cumprido. Eu deveria ter direito a pedir música, né? Três gols é fácil, quero ver três assistências (risos) - brincou Spadacio.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Armas, feminicídio e saúde mental: um debate que precisa de mais seriedade
Vascorrida agita capital capixaba neste domingo
Vascorrida agita capital e leva milhares de torcedores para as ruas
Imagem Edicase Brasil
Aplicativo ajuda bares e restaurantes a reduzir desperdícios no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados