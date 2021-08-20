Com três assistências, Leandro Spadacio celebra estreia na Liga Árabe

Crédito: Divulgação/Ajman Club

A temporada 2021/2022 não poderia começar melhor para o atacante Leandro Spadacio, que atua no Ajman Club, dos Emirados Árabes. Com três assistências, o brasileiro foi o grande destaque da equipe na vitória por 3 a 0 sobre o Al-Nasr, pela estreia da UAE League, ou Liga Emiradense.Atuando no Oriente Médio desde 2019, Leandro se sente "em casa". Com passagens pelo Al Ahli, também dos Emirados, ele aproveitou para analisar a estreia na competição com as cores do Ajman.

- Achei que fiz uma boa estreia, já estava preparado para o confronto, sabia que a equipe do Al Nasr era muito forte e fico feliz em ajudar minha equipe com as assistências. Agora é focar que é só o começo de um longa temporada - contou o jogador, que completou e aproveitou para brincar sobre as três assistências: