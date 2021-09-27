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Com treinos todas as manhãs e viagem para Chapecó, São Paulo define programação para a semana

Tricolor enfrenta a Chapecoense no próximo domingo (3), às 16h, na Arena Condá, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Semana sem jogos será repleta de treinamentos...

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 set 2021 às 08:00
Crédito: Erico Leonan / saopaulofc
Após o empate por 0 a 0 contra o Atlético-MG no sábado (25) e um domingo de folga, o São Paulo se prepara para entrar em uma semana importante para fazer ajustes na equipe. Com uma semana de treinamentos pela frente, tendo, no próximo sábado (2), uma viagem, o Tricolor ainda terá uma partida do Campeonato Brasileito pela frente.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
A semana de treinamentos não será iniciado com o elenco inteiro. Nesta segunda-feira (27), se apresentam apenas os atletas em recuperação/transiçãono CT da Barra Funda.
De terça-feira (28) até sexta-feira (1), a rotina será a mesma. O elenco são-paulino se apresentará todos os dias, às 10h, para treinos, visando aperfeiçoar a tática e progredir alguns aspectos.
No sábado (2), as atividades sofrem uma leve mudança. O time se apresenta para o treino às 10h30. Pelo período da tarde, a equipe viaja para Chapecó-SC, onde enfrenta a Chapecoense, pelo Brasileirão.No domingo, às 16h, a bola rola pela 23ª rodada do Brasileirão. O São Paulo visita a Chapecoense precisando da vitória para subir na tabela e se afastar ainda mais da zona de rebaixamento.
A delegação são-paulina retornará para a capital paulista logo após a partida.

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