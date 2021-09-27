Com treinos todas as manhãs e viagem para Chapecó, São Paulo define programação para a semana

Crédito: Erico Leonan / saopaulofc

Após o empate por 0 a 0 contra o Atlético-MG no sábado (25) e um domingo de folga, o São Paulo se prepara para entrar em uma semana importante para fazer ajustes na equipe. Com uma semana de treinamentos pela frente, tendo, no próximo sábado (2), uma viagem, o Tricolor ainda terá uma partida do Campeonato Brasileito pela frente.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

A semana de treinamentos não será iniciado com o elenco inteiro. Nesta segunda-feira (27), se apresentam apenas os atletas em recuperação/transiçãono CT da Barra Funda.

De terça-feira (28) até sexta-feira (1), a rotina será a mesma. O elenco são-paulino se apresentará todos os dias, às 10h, para treinos, visando aperfeiçoar a tática e progredir alguns aspectos.

No sábado (2), as atividades sofrem uma leve mudança. O time se apresenta para o treino às 10h30. Pelo período da tarde, a equipe viaja para Chapecó-SC, onde enfrenta a Chapecoense, pelo Brasileirão.No domingo, às 16h, a bola rola pela 23ª rodada do Brasileirão. O São Paulo visita a Chapecoense precisando da vitória para subir na tabela e se afastar ainda mais da zona de rebaixamento.