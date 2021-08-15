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Com treinos regenerativos e a volta de jogadores poupados, São Paulo se prepara para o Choque-Rei

Tricolor deu início aos preparos para enfrentar o Palmeiras na terça-feira (17), pela partida de volta das quartas de final da Libertadores, no Allianz Parque...
LanceNet

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Publicado em 

15 ago 2021 às 15:42

Publicado em 15 de Agosto de 2021 às 15:42

Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC
Neste domingo (15), São Paulo deu início aos trabalhos para enfrentar o Palmeiras, pela Libertadores. Durante os treinos realizados no CT da Barra Funda, o elenco se dividiu em trabalhos regenerativos e treinos regulares, prezando pela forma física e já de olho no clássico. CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Os jogadores que começaram a partida contra o Grêmio, no último sábado (14), participaram de trabalhos de regeneração física, para ficaram em boas condições de jogo para o clássico, que acontece na terça-feira (17).
Os atletas que ficaram no banco ou que entraram no segundo tempo da partida treinaram regularmente, com a companhia de jogadores que foram poupados contra o Grêmio, como os zagueiros Arboleda e Léo e o lateral direito Daniel Alves.
Contra o Palmeiras, o treinador Hernán Crespo terá à sua disposição o time titular. Após poupar jogadores importantes no jogo do Brasileirão, o técnico deve ir a campo com força total na terça-feira, visando a classificação para a semifinal da Libertadores.O Tricolor tem uma missão difícil no Choque-Rei da Libertadores, precisando fazer pelo menos um gol no estádio do rival, pois está em desvantagem no critério de gols fora de casa.
O primeiro jogo, no Morumbi, terminou em 1 a 1, com Luan abrindo o placar e Patrick de Paula, do Palmeiras, empatando a partida. Com isso, o 0 a 0 no qual a partida desta terça-feira se iniciará classifica o alviverde.

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