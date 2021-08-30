Com treinos e folgas, São Paulo define programação da semana sem jogos

Crédito: Divulgação/São Paulo

O São Paulo divulgou a programação da primeira semana sem jogos que a equipe terá por conta da pausa no calendário devido a Data-Fifa, que fez a CBF adiar a volta das quartas de final da Copa do Brasil e uma rodada do Campeonato Brasileiro para as equipes com atletas convocados. Após o empate por 1 a 1 contra o Juventude, fora de casa, o elenco do Tricolor terá folga nesta segunda-feira e se reapresenta na terça, com treinamento na parte da manhã, iniciando esse período de praticamente 15 dias de treinos.

Depois, a programação prevê treinos na quarta, quinta e sexta-feira, todos na parte da manhã, no CT da Barra Funda. Neles, Crespo terá a missão de 'consertar' a bola parada defensiva do São Paulo e espera contar com os retornos dos machucados Welington e Marquinhos.

ATUAÇÕES: Reinaldo faz gol de pênalti e é destaque em jogo morno contra o Juventude pelo Brasileirão

>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosNo final de semana, já que a equipe não terá jogos, o elenco folga, tanto no sábado quanto no domingo. Vale lembrar que a próxima partida do São Paulo está marcada somente para o dia 12 de setembro, diante do Fluminense, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro.

VEJA A PROGRAMAÇÃO DO SÃO PAULO NESTA SEMANASegunda-feira (30/08)Livre

Terça-feira (31/08)Treinamento - parte da manhãCT da Barra Funda

Quarta-feira (01/09)Treinamento - parte da manhãCT da Barra Funda

Quinta-feira (02/09)Treinamento - parte da manhãCT da Barra Funda

Sexta-feira (03/09)Treinamento - parte da manhãCT da Barra Funda

Sábado (04/09)Livre