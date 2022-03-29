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Com treino tático, São Paulo encerra preparação para final; veja possível escalação

O Tricolor paulista realizou seu último treinamento antes do primeiro jogo contra o Palmeiras na final do Campeonato Paulista...

Publicado em 29 de Março de 2022 às 18:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 mar 2022 às 18:26
O São Paulo encerrou nesta terça-feira (29) sua última preparação antes de enfrentar o Palmeiras, na primeira partida válida pela final do Campeonato Paulista.O técnico Rogério Ceni comandou o último treinamento antes da partida de ida no CT da Barra Funda. O elenco começou com um trabalho de aquecimento, orientado pelos preparadores físicos Danilo Augusto, Pedro Campos e Adriano Titton.
Depois dessa etapa, Ceni tocou a segunda fase junto aos seus auxiliares, realizando os ajustes finais na equipe para o Choque-Rei. Os exercícios de campo contaram com treinamentos técnicos e táticos.A primeira etapa será disputada nesta quarta-feira (30), às 21h40, no Estádio do Morumbi. Já a segunda, e última rodada, no domingo (3), às 16h, no Allianz Parque. O São Paulo busca seu bicampeonato e o primeiro estadual com Ceni comandado a equipe.Veja possível escalação para a final do Paulistão contra o Palmeiras:​Jandrei; Rafinha, Diego Costa, Léo e Welington (Reinaldo); Pablo Maia, Nestor e Igor Gomes; Alisson, Eder e Calleri.
Crédito: SãoPauloencerrousuapreparaçãoantesdefinalcontraoPalmeiras(RubensChiri/saopaulofc

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