Com treino físico e técnico, São Paulo segue pré-temporada no CT

O elenco do São Paulo treinou na manhã desta quinta-feira (13), no CT da Barra Funda. Foi o único dia da semana até o momento com somente um treinamento. Os jogadores tiveram um treino dividido em duas partes. Na primeira, o elenco realizou um treino físico com bola. Já na outra parte da atividade, o time comandado por Rogério Ceni fez um treino técnico.

O São Paulo segue desfalcado de 11 jogadores por conta da Covid-19. Os goleiros Thiago Couto e Tiago Volpi, o zagueiro Miranda, o lateral-esquerdo Reinaldo, os meio-campistas Nestor, Gabriel, Rafael Silva, Patrick e Danilo Gomes e os atacantes Calleri e Pablo estão fora das atividades. O elenco do São Paulo volta aos treinos na sexta-feira, quando treinará em dois períodos, assim como no sábado. O domingo, que seria de folga para os atletas, terá um treinamento na parte da manhã.