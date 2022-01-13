Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com treino físico e técnico, São Paulo segue pré-temporada no CT

Jogadores realizaram atividades visando a estreia no Campeonato Paulista, contra o Guarani, dia 27 de janeiro. Onze jogadores seguem afastados com Covid-19...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 jan 2022 às 14:25

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 14:25

O elenco do São Paulo treinou na manhã desta quinta-feira (13), no CT da Barra Funda. Foi o único dia da semana até o momento com somente um treinamento. Os jogadores tiveram um treino dividido em duas partes. Na primeira, o elenco realizou um treino físico com bola. Já na outra parte da atividade, o time comandado por Rogério Ceni fez um treino técnico.
O São Paulo segue desfalcado de 11 jogadores por conta da Covid-19. Os goleiros Thiago Couto e Tiago Volpi, o zagueiro Miranda, o lateral-esquerdo Reinaldo, os meio-campistas Nestor, Gabriel, Rafael Silva, Patrick e Danilo Gomes e os atacantes Calleri e Pablo estão fora das atividades. O elenco do São Paulo volta aos treinos na sexta-feira, quando treinará em dois períodos, assim como no sábado. O domingo, que seria de folga para os atletas, terá um treinamento na parte da manhã.
Crédito: SãoPaulotreinounamanhãdestaquinta-feira(Foto:RubensChiri/saopaulofc

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O 'pulo do gato": por que esperar pelos juros baixos pode custar caro
Imagem de destaque
Navios que não chegam: omissão de escala passa a ser objeto de responsabilização
Imagem de destaque
Lélia Salgado: a trajetória da capixaba que criou a exposição “Amazônia”

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados