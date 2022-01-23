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futebol

Com treino em dia de jogo, São Paulo divulga programação da semana

Semana reserva o fim da pré-temporada e o começo do Campeonato Paulista, contra o Guarani, dia 27 de janeiro, às 21h30, em Campinas...
LanceNet

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Publicado em 

23 jan 2022 às 16:08

Publicado em 23 de Janeiro de 2022 às 16:08

O São Paulo divulgou a programação da próxima semana, que promete ser agitada no clube. Os próximos dias reservam treinamentos e a estreia no Campeonato Paulista, contra o Guarani. Após a folga neste domingo, o elenco do Tricolor se reapresenta na manhã desta segunda-feira (24), no CT da Barra Funda. Os jogadores realizarão trabalhos em dois períodos, tanto na manhã quanto na parte da tarde.
Na terça-feira (25), os jogadores trabalharão em um treinamento no período da manhã. Já na quarta (26), outro treino, também na parte da manhã, marca o último dia de pré-temporada do São Paulo. A quinta-feira (27), será agitada. O elenco treina na parte da manhã e logo em seguida viaja para Campinas, onde enfrentará o Guarani, às 21h30, no Brinco de Ouro da Princesa, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.
Os jogadores se reapresentam já na sexta-feira (28), na parte da tarde, já visando o confronto contra o Ituano, no domingo (30), às 16h, no Morumbi. Antes do jogo, o elenco treina no sábado (29), na parte da manhã.
VEJA A PROGRAMAÇÃO DO SÃO PAULO NESTA SEMANA
Segunda-feira (24/01)Treino - CT da Barra FundaManhã e Tarde
Terça-feira (25/01)Treino - CT da Barra FundaManhã
Quarta-feira (26/01)Treino - CT da Barra FundaManhã
Quinta-feira (27/01)Treino - CT da Barra FundaManhã
Guarani x São Paulo, às 21h30 - Brinco de Ouro da Princesa1ª rodada do Paulistão
Sexta-feira (28/01)Treino - CT da Barra FundaTarde
Sábado (29/01)Treino - CT da Barra FundaManhã
Domingo (30/01)São Paulo x Ituano, às 16h - Morumbi2ª rodada do Paulistão
Crédito: ElencodoSãoPaulotemsemanaagitada(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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