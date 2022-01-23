Com treino em dia de jogo, São Paulo divulga programação da semana

O São Paulo divulgou a programação da próxima semana, que promete ser agitada no clube. Os próximos dias reservam treinamentos e a estreia no Campeonato Paulista, contra o Guarani. Após a folga neste domingo, o elenco do Tricolor se reapresenta na manhã desta segunda-feira (24), no CT da Barra Funda. Os jogadores realizarão trabalhos em dois períodos, tanto na manhã quanto na parte da tarde.

Na terça-feira (25), os jogadores trabalharão em um treinamento no período da manhã. Já na quarta (26), outro treino, também na parte da manhã, marca o último dia de pré-temporada do São Paulo. A quinta-feira (27), será agitada. O elenco treina na parte da manhã e logo em seguida viaja para Campinas, onde enfrentará o Guarani, às 21h30, no Brinco de Ouro da Princesa, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.

Os jogadores se reapresentam já na sexta-feira (28), na parte da tarde, já visando o confronto contra o Ituano, no domingo (30), às 16h, no Morumbi. Antes do jogo, o elenco treina no sábado (29), na parte da manhã.

VEJA A PROGRAMAÇÃO DO SÃO PAULO NESTA SEMANA

Segunda-feira (24/01)Treino - CT da Barra FundaManhã e Tarde

Terça-feira (25/01)Treino - CT da Barra FundaManhã

Quarta-feira (26/01)Treino - CT da Barra FundaManhã

Quinta-feira (27/01)Treino - CT da Barra FundaManhã

Guarani x São Paulo, às 21h30 - Brinco de Ouro da Princesa1ª rodada do Paulistão

Sexta-feira (28/01)Treino - CT da Barra FundaTarde

Sábado (29/01)Treino - CT da Barra FundaManhã

Domingo (30/01)São Paulo x Ituano, às 16h - Morumbi2ª rodada do Paulistão