Com treino 'dividido' e viagens, São Paulo define programação da semana

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo terá uma semana agitada após a derrota para o Bahia, por 1 a 0, na Arena Fonte Nova, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com treino em duas partes nessa segunda-feira, e viagens, o Tricolor se prepara para enfrentar o Fortaleza, na quarta-feira, fora de casa. A semana começa com um treinamento diferente. O elenco será dividido em dois. Quem atuou menos de 45 minutos contra o Bahia, irá treinar no CT do Vitória. Já quem jogou mais de 45 minutos, fará uma atividade no hotel em Salvador. Ambos os treinamentos serão na parte da manhã. Depois, o time j[a viaja para Fortaleza.

Na terça, o elenco fará um treinamento na parte da tarde no CT do Ceará. Será a última atividade antes do jogo contra o Fortaleza, na noite de quarta-feira, às 21h30, no Castelão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o jogo, a delegação já volta para São Paulo.

> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aquiA quinta-feira será de reapresentação para o grupo, na parte da tarde. No treinamento, Ceni começará a definir o time que pega o Flamengo, no próximo domingo (14), às 16h, no Morumbi. O sábado será o último treinamento antes da partida diante do Rubro-Negro.

Segunda-feira (08/11)Treino para os atletas que atuaram menos de 45 minutos contra o Bahia - manhãCT do Vitória Treino para os atletas que atuaram mais de 45 minutos contra o Bahia - manhãHotel em Salvador

Viagem para Fortaleza

Terça-feira (09/11)Treinamento - tardeCT do Ceará

Quarta-feira (10/11)Fortaleza x São Paulo - 21h3031ª rodada do Campeonato BrasileiroArena Castelão

Viagem para São Paulo logo após a partida

Quinta-feira (11/11)Treinamento - tardeCT da Barra Funda

Sexta-feira (12/11)Treinamento - manhãCT da Barra Funda

Sábado (13/11)Treinamento - manhãCT da Barra Funda