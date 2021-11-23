Com treino de bola parada, São Paulo encerra preparação; veja provável escalação contra o Athletico-PR

O São Paulo encerrou na tarde desta terça-feira (23), a preparação para encarar o Athletico-PR, às 21h30, nesta quarta-feira (24), no Morumbi, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Rogério Ceni comandou um treino técnico, tático e ensaiou jogadas de bola parada. Ceni deve repetir a formação que venceu o Palmeiras, por 2 a 0, no Allianz Parque, na última semana. A única alteração deve ser a entrada de de Calleri na vaga de Luciano, machucado.
Sendo assim, um provável time tem: Volpi; Igor Vinicius, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Gabriel Sara e Vitor Bueno; Rigoni e Calleri. Vale lembrar que o atacante Eder é outro desfalque, já que está suspenso.
O treino desta terça-feira marcou a despedida de Rojas do São Paulo. Ele assinou a rescisão contratual e não joga mais pelo Tricolor. Seu vínculo ia até o final dessa temporada.