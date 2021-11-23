Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com treino de bola parada, São Paulo encerra preparação; veja provável escalação contra o Athletico-PR
futebol

Com treino de bola parada, São Paulo encerra preparação; veja provável escalação contra o Athletico-PR

Tricolor realizou treino técnico, tático e de jogadas ensaiadas em preparação para encarar o Furacão, nesta quarta-feira, às 21h30, no Morumbi, pela 35ª rodada do Brasileirão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 nov 2021 às 19:49

Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 19:49

O São Paulo encerrou na tarde desta terça-feira (23), a preparação para encarar o Athletico-PR, às 21h30, nesta quarta-feira (24), no Morumbi, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Rogério Ceni comandou um treino técnico, tático e ensaiou jogadas de bola parada. Ceni deve repetir a formação que venceu o Palmeiras, por 2 a 0, no Allianz Parque, na última semana. A única alteração deve ser a entrada de de Calleri na vaga de Luciano, machucado.
Sendo assim, um provável time tem: Volpi; Igor Vinicius, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Gabriel Sara e Vitor Bueno; Rigoni e Calleri. Vale lembrar que o atacante Eder é outro desfalque, já que está suspenso.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE O BRASILEIRÃO DE 2021!O treino desta terça-feira marcou a despedida de Rojas do São Paulo. Ele assinou a rescisão contratual e não joga mais pelo Tricolor. Seu vínculo ia até o final dessa temporada.
Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados