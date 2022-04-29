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futebol

Com trauma no tornozelo, Nikão vira novo desfalque do São Paulo

O Tricolor paulista estava com o departamento médico zerado e contou com a ausência do jogador na partida contra o Jorge Wilstermann...

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 21:56

LanceNet

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Publicado em 

28 abr 2022 às 21:56
Nikão, do São Paulo, sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo e foi desfalque na vitória do Tricolor por 3 a 1 contra o Jorge Wilstermann, nesta quinta-feira (28), válida pela Copa Sul-Americana. O jogador não viajou com a delegação para a Bolívia. GALERIA> ATUAÇÕES: Marquinhos faz golaço e se destaca em vitória do São Paulo na Sul-Americana
TABELA> Veja tabela da Copa Sul-AmericanaO atleta foi titular da equipe no empate contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro. Na partida desta quinta-feira (28), além dele, Calleri foi poupado. Esta foi a primeira vez que o meia desfalcou o elenco de Rogério Ceni devido à uma lesão. O clube, por sua vez, estava até o momento com o departamento médico zerado após as recuperações de Sara, Nestor e Walce.No começo da temporada, se ausentou por três jogos após testar positivo para Covid-19. Agora, por conta do trauma, pode ser que também fique de fora da rodada contra o Santos, na próxima segunda-feira (2).O clássico será o primeiro duelo disputado no Morumbi após a intensa sequência de partidas fora de casa do São Paulo. O jogo será às 20h e vale pelo Brasileirão.
Crédito: OjogadornãoviajoucomadelegaçãoparaaBolívia(Foto:RubensChiri/Saopaulofc.net

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