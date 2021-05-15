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Com transmissão do LANCE!, PSG recebe o Reims neste domingo no Francês; veja as prováveis escalações

Em parceria com o OneFootball, LANCE! transmite partida ao vivo e com imagens a partir das 16h (de Brasília) deste domingo. PSG precisa da vitória para sonhar com o título...

Publicado em 15 de Maio de 2021 às 17:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mai 2021 às 17:21
Crédito: FRANCK FIFE / AFP
A bola vai rolar no LANCE! neste domingo. Em parceria com o OneFootball, o jogo entre PSG e Reims, às 16h (de Brasília), pela 37ª rodada do Campeonato Francês, terá transmissão do L!. Buscando o título, Neymar e companhia precisam da vitória. Veja as informações da partida.
+ Veja a tabela da Ligue 1Ainda sonhando com o título da Ligue 1, e com a final da Copa da França na próxima quarta-feira, o técnico Mauricio Pochettino disse que só pensa no duelo deste domingo.
- O jogo de amanhã é o mais importante para nós. Não queremos repetir os mesmos erros que cometemos contra o Rennes. Queremos estar no controle do jogo para vencê-lo e manter todas as chances de ganhar o título da liga - disse Pochettino.
Antes do duelo, o técnico David Guion disse que sua irá ao Parque dos Príncipes para tentar controlar o jogo e sair com o melhor resultado possível.
- É sempre um ótimo momento para ir jogar no Parque dos Príncipes. Seja na segunda, da décima segunda ou na trigésima sétima rodada, o objetivo permanece o mesmo. Ou seja, tentar controlar a partida e trazer de volta o melhor resultado possível - disse Guion.
+ Final da Champions muda de lugar e terá torcida: veja como anda a liberação de público pelo mundoFICHA TÉCNICA
Paris Saint-Germain x ReimsCampeonato Francês - 37ª rodada
Data e horário: 16/05/2021, às 16h (de Brasília)​Local: Parque dos Príncipes, em Paris (FRA)Árbitro: Clément TurpinAssistentes: Nicolas Danos e Cyril GringoreOnde assistir: Transmissão do LANCE!, em lance.com.br
PROVÁVEIS TIMES
PARIS SAINT-GERMAIN (Técnico: Mauricio Pochettino)Keylor Navas; Dagba, Marquinhos, Diallo e Bakker; Ander Herrera, Danilo Pereira, Di María, Neymar e Draxler; Mbappé.
Desfalques: Bernat, Kurzawa e Verrati (lesionados); Kimpembe (suspenso).
REIMS (Técnico: David Guion)Rajkovic; Foket, Faes, Abdelhamid e Konan; Cassama, Cafaro e Chavalerin; Munetsi, Mbuku e Dia.
Desfalques: Berisha (lesionado).

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