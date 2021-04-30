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Com transmissão do LANCE!, PSG encara o Lens neste sábado; veja as prováveis escalações da partida

Time parisiense, que tem decisão contra o Manchester City na Champions League na terça-feira, deverá poupar alguns jogadores. Lesionado, Mbappé não entra em campo...

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 17:13

LanceNet

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Publicado em 

30 abr 2021 às 17:13
Crédito: DENIS CHARLET / AFP
Já pensando no jogo de volta das semifinais da Champions League, o Paris Saint-Germain tem compromisso pelo Campeonato Francês neste sábado. Com transmissão do LANCE!, os parisienses enfrentam o Lens, às 12h (de Brasília), no Parque dos Príncipes.
+ Veja a tabela da Ligue 1Antes da partida, o técnico Maurcio Pochettino afirmou que não terá à disposição o atacante Kylian Mbappé, que sofreu uma lesão na panturrilha direita e é dúvida também para o duelo com o Manchester City, pela Champions.
- Mbappé tem um desconforto na panturrilha direita. Esperamos que isso não tenha importância e que ele volte conosco em breve - disse Pochettino.
O técnico Franck Haise elogiou a campanha que Lens faz no Campeonato Francês e disse que sua equipe vai lutar pelas primeiras posições.
- Temos sido competitivos desde o início, sabemos disso. Fomos competitivos na luta contra o rebaixamento, agora somos competitivos para brigar por quinto e sexto lugar, e isso não me preocupe porque é bastante lógico - disse Haise.
+ Veja como anda a liberação de público pelo mundoFICHA TÉCNICA
Paris Saint-Germain x LensCampeonato Francês - 35ª rodada
Data e horário: 01/05/2021, às 12h (de Brasília)​Local: Parque dos Príncipes, em Paris (FRA)Árbitro: Jérôme BrisardAssistentes: Benjamin Pages e Matthieu LombardOnde assistir: Transmissão do LANCE!, em lance.com.br
PROVÁVEIS TIMES
PSG (Técnico: Mauricio Pochettino)Keylor Navas; Dagba, Kimpembe, Kehrer e Kurzawa; Gueye, Paredes, Sarabia, Rafinha e Neymar; Icardi.
Desfalques: Mbappé, Bernat e Letellier (lesionados).
LENS (Técnico: Franck Haise)Faríñez; Medina, Fortes e Gradit; Clauss, Cahuzac, Doucouré, Fofana e Boura; Sotoca e Ganago.
Desfalques: Jean-Louis Leca (lesionado); Sylla, Bade e Haidara (suspensos); Kakuta (Covid-19).

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