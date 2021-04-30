Com transmissão do LANCE!, PSG encara o Lens neste sábado; veja as prováveis escalações da partida

Crédito: DENIS CHARLET / AFP

Já pensando no jogo de volta das semifinais da Champions League, o Paris Saint-Germain tem compromisso pelo Campeonato Francês neste sábado. Com transmissão do LANCE!, os parisienses enfrentam o Lens, às 12h (de Brasília), no Parque dos Príncipes.

+ Veja a tabela da Ligue 1Antes da partida, o técnico Maurcio Pochettino afirmou que não terá à disposição o atacante Kylian Mbappé, que sofreu uma lesão na panturrilha direita e é dúvida também para o duelo com o Manchester City, pela Champions.

- Mbappé tem um desconforto na panturrilha direita. Esperamos que isso não tenha importância e que ele volte conosco em breve - disse Pochettino.

O técnico Franck Haise elogiou a campanha que Lens faz no Campeonato Francês e disse que sua equipe vai lutar pelas primeiras posições.

- Temos sido competitivos desde o início, sabemos disso. Fomos competitivos na luta contra o rebaixamento, agora somos competitivos para brigar por quinto e sexto lugar, e isso não me preocupe porque é bastante lógico - disse Haise.

+ Veja como anda a liberação de público pelo mundoFICHA TÉCNICA

Paris Saint-Germain x LensCampeonato Francês - 35ª rodada

Data e horário: 01/05/2021, às 12h (de Brasília)​Local: Parque dos Príncipes, em Paris (FRA)Árbitro: Jérôme BrisardAssistentes: Benjamin Pages e Matthieu LombardOnde assistir: Transmissão do LANCE!, em lance.com.br

PROVÁVEIS TIMES

PSG (Técnico: Mauricio Pochettino)Keylor Navas; Dagba, Kimpembe, Kehrer e Kurzawa; Gueye, Paredes, Sarabia, Rafinha e Neymar; Icardi.

Desfalques: Mbappé, Bernat e Letellier (lesionados).

LENS (Técnico: Franck Haise)Faríñez; Medina, Fortes e Gradit; Clauss, Cahuzac, Doucouré, Fofana e Boura; Sotoca e Ganago.