Com tranquilidade, São Joseense derrota o Paraná

No Pinhão, o São Joseense derrotou o Paraná por 1 a 0 e venceu a primeira no Campeonato Paranaense. Com o placar, a equipe fica na 6ª colocação, com 5 pontos. O Tricolor é o 9º, com 3 pontos.

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Calendário

Na próxima jornada, o Joseense encara o Coritiba, em casa. O Paraná tenta a recuperação diante do Operário-PR, na Vila Capanema.

Primeiro Tempo

Mesmo na condição de visitante, o Paraná foi o primeiro a se aventurar no campo de ataque e perdeu boa chance com Gabriel Correia, que mandou por cima do gol. Porém, quando o São Joseense desceu, ele foi mortal. Gabriel Honório saiu na cara do goleiro, parou em Gabriel Leite, mas no rebote estufou a rede, 1 a 0.

Melhor em campo, o São Joseense teve a chance de ampliar na reta final. No contra-ataque, Marcinho soltou o pé e a bola tirou tinta da trave do Tricolor.

Segundo Tempo

Na etapa final, o São Joseense controlou as ações. Sem sofrer incômodo do Paraná, o time da casa teve a posse do meio-campo e chegou perto de marcar em duas oportunidades com Alisson Taddei e Wellisson. Gabriel Leite, sempre bem colocado, salvou o Tricolor.