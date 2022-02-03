Com tranquilidade, Fortaleza vence o Floresta pela Copa do Nordeste

Na Arena Castelão, em jogo válido pela Copa do Nordeste, Fortaleza dominou o jogo do começo até o fim e venceu o Floresta pelo placar de 2 a 0. O primeiro gol saiu aos 4 minutos com gol de Romarinho. O gol que fechou o caixão do Verdão foi marcado por Dipietri, aos 31 do segundo tempo, após assistência de Moisés. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNa próxima rodada, o Fortaleza joga o clássico contra o Ceará, na Arena Castelão, dia 05 de fevereiro. Já o Floresta enfrenta o CSA, no estádio Rei Pelé, em partida que será realizada no dia 08 de fevereiro.

O JOGOFORTALEZA ABRE O PLACAR LOGO DE CARAO Fortaleza começou a partida de forma frenética. Logo aos 4 minutos, o Leão do Pici já foi lá e abriu o marcador. Juninho Capixaba avançou e deu para Romarinho. O atacante foi oportunista e fez: 1 a 0.

FORTALEZA CONTINUOU ATRÁS DE MAIS GOLS, MAS O FLORESTA SEGUROU A PRESSÃOO Leão passou o primeiro tempo inteiro pressionando atrás de marcar mais gols. Apesar de não ter feito muito pouco no ataque, o Floresta conseguiu segurar a pressão do Fortaleza e conseguiu ir ao intervalo sem sofrer mais gols.

SEGUNDO TEMPOFORTALEZA CONTINUA NA PRESSÃO, MAS MARCÃO SALVA O FLORESTAO Fortaleza voltou do intervalo mantendo a intensidade e pressionando em busca do gol. Mas Marcão, goleiro do Floresta, fez boas defesas em finalizações de Moises, Juninho Capixaba e Crispim.

FORTALEZA MARCA O SEGUNDO GOLA pressão era muito forte e acabou dando resultado para o Fortaleza. Moisés avança com a bola na área e rola para Depietri. Livre, o atacante bateu muito bem e estufou as redes para ampliar o marcador: 2 a 0.