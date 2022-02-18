Com tranquilidade, CRB vence o Globo-RN pela Copa do Nordeste

Pela 5ª rodada da Copa do Nordeste, no estádio Rei Pelé, em Maceió, o CRB venceu com muita facilidade o Globo-RN pelo placar de 2 a 0. A vitória do Galo começou a ser construída ainda na primeira etapa com gol de Marcinho, após um lindo chute de primeira de fora da área. O CRB poderia ter marcado mais gols ainda na etapa inicial, mas só conseguiu ampliar o marcador no segundo tempo. Após cruzamento de Gum, Anselmo Ramon, livre de marcação, acertou linda cabeçada para fazer 2 a 0 e definir o jogo. Com o resultado, o Galo foi para 8 pontos e subiu para 3ª colocação no Grupo B. A Águia permanece com 2 pontos e em penúltimo lugar no Grupo A.Na próxima rodada, o CRB enfrenta o time do Sergipe, na Arena Batistão, em Aracaju. Já o Globo pega o Altos, no estádio Barrettão, em Ceará-Mirim. Ambas as partidas serão realizadas no dia 20 de fevereiro.
O jogoPRIMEIRO TEMPOCRB COMEÇA PRESSIONANDO E ABRE O PLACARO CRB entrou em campo disposto a mostrar que quem manda no estádio Rei Pelé é o Galo. Em 7 minutos, Marcinho e Gum ficaram muito próximos de marcar, mas não conseguiram colocar a bola para dentro.
Mas a pressão do CRB surtiu efeito e, aos 12 minutos, o gol saiu. A defesa do Globo tentou sair jogando, mas Marthã conseguiu interceptar e a bola acabou sobrando para Marcinho. Ele pegou de primeira e marcou um golaço: 1 a o.
TRAVESSÃO SALVA O GLOBO DE TOMAR O SEGUNDOCom muita dificuldade para chegar ao ataque, o Globo se limitava a jogar na defesa e evitar mais gols. Muito superior, o CRB continuou mandando no jogo e criando inúmeras oportunidades para marcar, inclusive, entre as chances construídas, o Galo chegou a acertar o travessão em finalização de Maycon Douglas.
SEGUNDO TEMPO TRAVE IMPEDE, NOVAMENTE, O SEGUNDO GOL DO GALOAssim como no primeiro tempo, o CRB continuou melhor e quase marcou logo de cara na etapa complementar. Raul Prata recebeu a bola, puxou para dentro e bateu muito bem da entrada da área. A bola beijou a trave e foi para linha de fundo.
GLOBO TENTOU, MAS ACABOU TOMANDO O SEGUNDO GOLO CRB diminuiu um pouco o nível do seu jogo, o Globo percebeu, criou coragem e foi para o ataque para tentar alguma coisa. Só que a Águia não conseguiu assustar o Galo. Pior, ainda sentiu o gosto amargo de tomar mais um gol.
O zagueiro Gum se arriscou no ataque e conseguiu acertar um lindo cruzamento da entrada da área. A bola foi na medida para Anselmo Ramon, que cabeceou sem dar a mínima chance para o goleiro André Zuba: 2 a 0 para o CRB.
CRB ADMINISTRA RESULTADO E GARANTE OS TRÊS PONTOSO segundo gol praticamente definiu a partida. Como o Globo não esboçava nenhum tipo de reação, o CRB passou a tocar a bola, administrar o resultado esperar o tempo passar até o apito final. CRB 2 X 0 GLOBO - COPA DO NORDESTELocal: Rei Pelé, em Maceió (AL)Data/horário: 17/02/2022 - 19h30 (de Brasília)Árbitro: Thayslane de Melo Costa (SE)Assistentes: Wendel Augusto Lino de Jesus Melo (SE) e Renner Lisboa dos Santos (SE)Cartões Amarelos: Gilvan e Marthã (CRB); Alessandro Maranhão (GLO);Cartões Vermelhos: -GOLS: Marcinho (12’/1ºT) (1-0) (CRB); Anselmo Ramon (16’/2ºT) (2-0) (CRB);
CRB (Técnico: Marcelo Cabo)Diogo Silva; Raul Prata, Gum, Gilvan e Guilherme Romão (Bryan, aos 38’/2ºT); Claudinei (Jean Patrick, aos 13/2ºT), Marthã e Diego Torres (Rafael Longuine, aos 13/2ºT); Maycon Douglas (Gustavo Apis, aos 28’/2ºT), Marcinho (Emerson Negueba, aos 13/2ºT) e Anselmo Ramon.
GLOBO (Técnico: Romildo Freire)André Zuba; Alessandro Maranhão, Gravatá, Mael e Márcio (Anderson, aos 36’/1ºT); Ramon (Jonathan, aos 33’/2ºT), Geovane, Hitalo (Judson, no intervalo), Hiltinho (Joãozinho, aos 33’/2ºT) e Nino Mipibu; Adílio.