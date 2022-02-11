Com tranquilidade, Athletico-PR vence o Rio Branco pelo Campeonato Paranaense

Na Arena da Baixada, em Curitiba, em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Paranaense, o Athletico-PR venceu com tranquilidade o Rio Branco-PR pelo placar de 2 a 0. A vitória foi construída toda na primeira etapa com gols de Léo Cittadini, aos 20 minutos, e de Davi Araújo, aos 38.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNa próxima rodada, o Athletico-PR enfrenta o Azuriz, no estádio Os Pioneiros. Já o Rio Branco-PR pega o União-PR, no estádio Anilado. Ambas as partidas serão disputadas no dia 13 de fevereiro.

A partidaRIO BRANCO-PR APOSTA NO CONTRA-GOLPE, ATHLETICO-PR VAI PARA CIMA E MARCAJogando em casa, o Athletico-PR fez valer o mando de campo e foi para cima do Rio Branco-PR. O Leão apostou no contra-ataque, mas não conseguiu assustar o Furacão. Pior, acabou vendo a equipe rubro-negra abrir o placar.

Aos 20 minutos, Abner levantou a bola na área em cobrança de escanteio. O volante Léo Cittadini aproveitou que a defesa do Rio Branco-PR não conseguiu cortar e pegou de primeira para abrir o placar: 1 a 0.

FURACÃO DOMINA A PARTIDA E MARCA MAIS UMO Athletico-PR continuou controlando o jogo e buscando aumentar a vantagem. Poderia ter feito aos 29 e aos 30, mas o goleiro Ravel conseguiu impedir naquele momento o segundo gol do Furacão.

Porém, a pressão do Rubro-Negro continuou e, aos 38 minutos, o Athletico-PR ampliou. Em jogada pelo lado direito, Marcinho cruzou. A zaga do Rio Branco-PR não cortou outra vez, Davi Araújo aproveitou e marcou mais um: 2 a 0.

SEGUNDO TEMPOJOGO MORNO NO INÍCIO DA ETAPA FINALO Rio Branco-PR voltou para a etapa complementar demonstrando que queria apagar a imagem que ficou na primeira etapa de um time completamente dominado. Entretanto, o Leão tinha muita dificuldade em criar oportunidades perigosas. O Furacão também não criava nada, mas procurava tocar a bola para fazer o tempo passar.

RIO BRANCO CONTINUA TENTANDO; ATHLETICO-PR PERMANECE ADMINISTRANDOO Rio Branco-PR continuava tentando pelos menos diminuir o prejuízo, mas a dificuldade em construir jogadas mais agudas era grande. Quando tinha a bola, o Athletico-PR não agredia muito e ainda priorizava administrar o resultado.ATHLETICO-PR VENCE, MAS PODERIA TER FEITO MAISNo fim do jogo, o Athletico-PR conseguiu criar uma boa oportunidade para ampliar o resultado. Mas Ravel fez uma grande defesa e salvou a equipe do Rio Branco-PR de tomar o terceiro gol, em lance que ocorreu aos 45 minutos da etapa final.