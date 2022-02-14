Com tranquilidade, Athletico-PR vence o Azuriz fora de casa pelo Campeonato Paranaense

No estádio Os Pioneiros, em Pato Branco, em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Paranaense, o Athletico-PR venceu fora de casa e com tranquilidade a equipe do Azuriz pelo placar de 2 a 0. Gols de Julimar e Rômulo, ambos marcados na primeira etapa. Com a vitória, o Furacão soma 13 pontos e fica na 4ª colocação na tabela. Enquanto o Gralha está em 9º lugar, com 7 pontos. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNa próxima rodada, o Azuriz enfrenta o Rio Branco fora de casa, no estádio Gigante de Itiberê, em Paranaguá. Já o Athletico-PR faz o grande clássico estadual contra o Coritiba, no Couto Pereira. Ambas as partidas serão disputadas no dia 16 de fevereiro.

O jogoPRIMEIRO TEMPOCOM 15 MINUTOS, ATHLETICO-PR ABRE O PLACARCom o clássico contra o Coritiba já na próxima rodada, o Athletico-PR sabia que a vitória hoje seria muito importante. E o time soube aproveitar os espaços dados pelo Azuriz no começo de partida e logo aos 15 minutos o gol saiu.

João Pedro acertou belíssimo passe para Julimar nas costas da defesa do Azuriz. O atacante do Athletico-PR não titubeou e finalizou de forma colocada para marcar o gol e abrir o placar: 1 a 0 para o Furacão.

FURACÃO CONTINUA MELHOR E AMPLIA O MARCADORO Furacão continuou mandando no jogo e sendo sempre mais perigoso. O Azuriz tentava na base do jogo aéreo assustar o Athletico-PR, mas antes de achar o empate, o time de Pato Branco acabou tomando o segundo gol.

Aos 40 minutos, Daniel Cruz faz belíssima jogada pelo lado direito, contou com a sorte e entregou a bola limpinha para Rômulo. O atacante aproveitou o passe e bateu sem dar chance ao goleiro do Azuriz: 2 a 0 para o Furacão.

SEGUNDO TEMPOAZURIZ CONTINUAVA APOSTANDO NA BOLA AÉREAO Gralha continuava com dificuldade em construir com a bola no chão e apostava tudo na bola aérea para tentar empatar o jogo. Apesar do Athletico-PR ter mostrado alguma dificuldade na marcação nos cruzamentos, o Azuriz, mesmo levando perigo, não conseguiu colocar a bola para dentro em nenhuma das bolas alçadas na área.

ATHLETICO-PR TENTOU NO CONTRA-ATAQUE, NÃO MARCOU, MAS SAIU VENCEDORO Furacão apostou na etapa complementar no contra-ataque para ampliar o marcador, mas teve dificuldade. Só uma vez o Rubro-Negro conseguiu encaixar um contra-golpe. No entanto, Julimar acabou chutando em cima de Caio e desperdiçando grande oportunidade de ampliar o marcador.