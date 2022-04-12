Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com Toró em campo, não tem placar em branco! Jovem participou de gols nos três jogos pelo São Paulo em 2022
futebol

Com Toró em campo, não tem placar em branco! Jovem participou de gols nos três jogos pelo São Paulo em 2022

A cria de Cotia participou de gols em todas as partidas em que esteve presente nesta temporada 2022, desde quando voltou de empréstimo...

Publicado em 12 de Abril de 2022 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 abr 2022 às 07:00
No São Paulo desde 2019, tendo passado por um período de empréstimo ao Sport e Atlético-GO em 2021, Toró voltou a ser reintegrado a equipe de Rogério Ceni nesta temporada 2022 e teve participação em gols nas três partidas em que esteve em campo. A cria de Cotia atuou somente em três jogos neste ano, todos eles entrando no decorrer da partida. Porém, o fator que chama atenção é que em todas às vezes que jogou, influenciou de alguma forma em gols. Ao todo, Toró foi responsável por um gol, uma assistência e um cruzamento que deu origem a um pênalti.Sua primeira partida em 2022 pelo Tricolor foi contra o Mirassol, pelo Campeonato Paulista. O camisa 44 entrou aos doze minutos do segundo tempo e já estreou com gol. O atacante foi responsável pelo terceiro da partida, após receber um cruzamento de Rodrigo Nestor e finalizar. Na ocasião, jogou apenas 31 minutos, mas se destacou na vitória da equipe por 3 a 0.Sua segunda aparição no time foi na estreia do São Paulo na Copa Sul-Americana, contra o Ayacucho, do Peru. Toró entrou aos 26 minutos do segundo tempo e, apesar do pouco tempo em campo, teve participação direta na jogada que deu origem ao pênalti para o Tricolor paulista.
Em contra-ataque do São Paulo, a bola sobrou para Toró na ponta esquerda, o atacante cruzou para a área e viu Juan ser derrubado na grande área. Pênalti para o Tricolor, que Luciano cobrou para dar a vitória de virada ao time paulista.E na última partida que jogou, no último domingo (10), Toró foi responsável por uma assistência na vitória do time por 4 a 0, em cima do Athletico-PR, no primeiro jogo disputado pelo Tricolor no Campeonato Brasileiro.Novamente entrando no segundo tempo, aos 20 minutos no lugar de Nikão, foi responsável por um cruzamento que virou assistência para o terceiro gol de Calleri, aos 24 minutos da segunda etapa.No total, Toró somou 73 minutos em campo nos três jogos em que esteve presente pelo São Paulo. Mas mostrou bastante qualidade, ao se analisar estes números, uma vez que em todas as oportunidades teve alguma forma de participação em gols. Com o resultado apresentado até então, o jovem atleta pode ser uma das opções de Ceni para lidar com o rodízio de jogadores no calendário apertado que o São Paulo espera enfrentar nas próximas semanas. Agora, o Tricolor se prepara para receber o Everton, do Chile, na segunda rodada da Copa Sul-Americana, na próxima quinta-feira (14), às 19h15.
Crédito: ToróparticipoudegolsemtodososjogosquedisputoupeloSãoPaulonesteano(Foto:RubensChiri/Saopaulofc.net

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados