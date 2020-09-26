futebol

Com todos os gols no segundo tempo, Porto goleia o Boavista

Clube venceu a segunda seguida no Campeonato Português e segue invicto na competição...

Publicado em 26 de Setembro de 2020 às 19:08

26 set 2020 às 19:08
Crédito: MIGUEL RIOPA / AFP
Pela segunda rodada do Campeonato Português, o Porto venceu o Boavista, fora de casa, por 5 a 0. Jesús Corona, Sérgio Oliveira, Marega, duas vezes, e Luis Díaz garantiram o triunfo dos visitantes.SEGUNDO TEMPO ARRASADOREnquanto o primeiro tempo terminou zerado de gols, o segundo já foi diferente. Logo aos dois minutos, Jesús Corona abriu o placar. Aos 14, Sergio Oliveira guardou. Aos 22, o português deu assistência para Marega marcar. O atacante também balançou as redes aos 27. Nos acréscimos, Luis Díaz ampliou.
DESPEDIDA?Alex Telles pode ter feito sua última partida com a camisa do Porto. O lateral-esquerdo tem conversas avançadas com o Manchester United e pode ser oficializado ainda nesta semana.
PRÓXIMOS COMPROMISSOSNo próximo sábado, o Porto recebe o Marítimo, às 14h30 (horário de Brasília). Um dia antes, na sexta-feira, o Boavista visita o Moreirense, às 15h.

