Com título espanhol, Carlo Ancelotti se torna o primeiro técnico a vencer as cinco grandes ligas europeias

Campeão e recordista. Neste sábado, após a vitória do Real Madrid sobre o Espanyol por 4 a 0, Carlo Ancelotti estabeleceu um novo marco na história do futebol europeu. O treinador italiano se tornou o primeiro técnico a conquistar o título das cinco grandes ligas europeias (Espanha, Itália, Inglaterra, França e Alemanha).Com uma carreira vasta e vitoriosa, 'Carletto' ganhou seu primeiro campeonato nacional na Itália, quando treinou o Milan, em 2003/2004. Seu segundo país conquistado foi a Inglaterra, quando venceu a Premier League no comando do Chelsea, em 2009/2010. O título na França veio em 2012/2013 com o Paris Saint-Germain, e a Bundesliga foi conquistada em 2016/2017, no Bayern de Munique.
Apesar de ter uma passagem com títulos pelo Real Madrid entre 2013 e 2015, Ancelotti ainda não havia conquistado o Campeonato Espanhol. Naquela oportunidade, o treinador italiano venceu Copa do Rei, Champions League, Supercopa da Uefa e o Mundial de Clubes da Fifa, mas acabou sendo terceiro colocado em 13/14 e vice-campeão em 14/15.
Já nesta temporada, o Real Madrid praticamente nadou de braçada em La Liga, conquistando o troféu com quatro rodadas de antecedência e com uma distância considerável para os grandes rivais Barcelona e Atlético de Madrid.
Antes do duelo deste sábado, Ancelotti falou sobre o recorde, mas afirmou que não estava pensando muito no assunto por ser um tanto quanto supersticioso.
- Digo com toda a honestidade que não gosto muito de falar sobre isso, porque ainda não conquistei e nesse aspecto sou supersticioso. Quanto isto acabar, poderei responder e dizer o que realmente sinto - destacou antes da partida.