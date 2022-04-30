Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com título espanhol, Carlo Ancelotti se torna o primeiro técnico a vencer as cinco grandes ligas europeias
futebol

Com título espanhol, Carlo Ancelotti se torna o primeiro técnico a vencer as cinco grandes ligas europeias

Treinador italiano conquistou pela primeira vez na carreira o Campeonato Espanhol. Comandante merengue ainda pode vencer a Champions League nesta temporada...
LanceNet

Publicado em 30 de Abril de 2022 às 13:15

Campeão e recordista. Neste sábado, após a vitória do Real Madrid sobre o Espanyol por 4 a 0, Carlo Ancelotti estabeleceu um novo marco na história do futebol europeu. O treinador italiano se tornou o primeiro técnico a conquistar o título das cinco grandes ligas europeias (Espanha, Itália, Inglaterra, França e Alemanha).Com uma carreira vasta e vitoriosa, 'Carletto' ganhou seu primeiro campeonato nacional na Itália, quando treinou o Milan, em 2003/2004. Seu segundo país conquistado foi a Inglaterra, quando venceu a Premier League no comando do Chelsea, em 2009/2010. O título na França veio em 2012/2013 com o Paris Saint-Germain, e a Bundesliga foi conquistada em 2016/2017, no Bayern de Munique.
Apesar de ter uma passagem com títulos pelo Real Madrid entre 2013 e 2015, Ancelotti ainda não havia conquistado o Campeonato Espanhol. Naquela oportunidade, o treinador italiano venceu Copa do Rei, Champions League, Supercopa da Uefa e o Mundial de Clubes da Fifa, mas acabou sendo terceiro colocado em 13/14 e vice-campeão em 14/15.
Já nesta temporada, o Real Madrid praticamente nadou de braçada em La Liga, conquistando o troféu com quatro rodadas de antecedência e com uma distância considerável para os grandes rivais Barcelona e Atlético de Madrid.
Antes do duelo deste sábado, Ancelotti falou sobre o recorde, mas afirmou que não estava pensando muito no assunto por ser um tanto quanto supersticioso.
- Digo com toda a honestidade que não gosto muito de falar sobre isso, porque ainda não conquistei e nesse aspecto sou supersticioso. Quanto isto acabar, poderei responder e dizer o que realmente sinto - destacou antes da partida.
Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados