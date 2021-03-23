Com título dinamarquês e feito histórico na Champions, Paulinho comemora 50 jogos pelo Midtjylland

Crédito: Paulinho vive bom momento no futebol dinamarquês (Divulgação/Midtjylland

Na goleada do Midtjylland diante do Vejle, por 5 a 0, pela Superliga Dinamarquesa, o lateral-esquerdo Paulinho alcançou um feito importante na sua carreira. Além da vitória expressiva que deixou o time mais perto da liderança do campeonato nacional, o brasileiro de 26 anos completou 50 jogos com o clube dinamarquês.Em sua segunda temporada na Dinamarca e no futebol europeu, Paulinho comemora a marca alcançada. O defensor, que acumula passagens por Santo André, Santos, São Bento e Boa Esporte, chegou ao Midtjylland em 2019 depois de ser negociado pelo Bahia por R$ 3 milhões.

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– Fico feliz em atingir esse feito pelo Midtjylland, mas não só pelo fato de ter entrado em campo 50 vezes. No meio dessa trajetória houve momentos importantes: fomos campeões da Dinamarca, disputamos a fase de grupos da Champions League e esse ano estamos na briga do título nacional novamente, além de poder conquistar a Copa da Dinamarca. O que me deixa feliz são esses momentos que tive durante os 50 jogos – comemorou o lateral-esquerdo Paulinho.

Campeão dinamarquês na temporada 2019/20, Paulinho escolheu o jogo do título como um dos momentos mais marcantes nessas 50 partidas pelo Midtjylland. Contudo, não descarta a emoção de ter atuado e classificado o clube europeu pela primeira vez para disputar a fase de grupos da Champions League.