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Com título da Supercopa da Espanha, Marcelo iguala lenda e vira o maior campeão da história do Real Madrid

Com a conquista deste domingo, brasileiro comemorou seu 23º troféu pelo clube espanhol, igualando Francisco Gento, histórico jogador dos anos 1950 e 60...
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Publicado em 

16 jan 2022 às 20:13

Publicado em 16 de Janeiro de 2022 às 20:13

A conquista da Supercopa da Espanha pelo Real Madrid teve um gosto especial para o lateral Marcelo neste domingo. O título sobre o Athletic Bilbao foi o 23º do brasileiro vestindo a camisa merengue, igualando o recorde da lenda Francisco Gento, que defendeu o clube espanhol entre 1953 e 1971.+ Philippe Coutinho marca na estreia e salva Aston Villa de derrota para o Manchester United
O Real Madrid venceu o Athletic Bilbao por 2 a 0, e Marcelo entrou na reta final de partida, no lugar do atacante Vinicius Junior, e levantou a taça como capitão. Além do recorde de títulos, o lateral-esquerdo foi o primeiro brasileiro a erguer o troféu com a braçadeira na história do clube.
Marcelo também acumula outra marca importante, a de brasileiro com mais jogos pelo Real Madrid (536). Ao todo, pelo time merengue, o lateral soma cinco La Ligas, duas Copas do Rei, cinco Supercopas da Espanha, quatro Champions League, três Supercopas da Uefa e quatro Mundiais de clubes.
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- Olá madridistas, esse é o primeiro título da temporada. Agora vamos por mais. Estamos muito contentes, mas temos muito trabalho no restante da temporada - comentou o lateral após a conquista deste domingo.
Crédito: Marcelochegouao23ºtroféucomoRealMadrid(Divulgação

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