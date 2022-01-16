Com título da Supercopa da Espanha, Marcelo iguala lenda e vira o maior campeão da história do Real Madrid

A conquista da Supercopa da Espanha pelo Real Madrid teve um gosto especial para o lateral Marcelo neste domingo. O título sobre o Athletic Bilbao foi o 23º do brasileiro vestindo a camisa merengue, igualando o recorde da lenda Francisco Gento, que defendeu o clube espanhol entre 1953 e 1971.+ Philippe Coutinho marca na estreia e salva Aston Villa de derrota para o Manchester United

O Real Madrid venceu o Athletic Bilbao por 2 a 0, e Marcelo entrou na reta final de partida, no lugar do atacante Vinicius Junior, e levantou a taça como capitão. Além do recorde de títulos, o lateral-esquerdo foi o primeiro brasileiro a erguer o troféu com a braçadeira na história do clube.

Marcelo também acumula outra marca importante, a de brasileiro com mais jogos pelo Real Madrid (536). Ao todo, pelo time merengue, o lateral soma cinco La Ligas, duas Copas do Rei, cinco Supercopas da Espanha, quatro Champions League, três Supercopas da Uefa e quatro Mundiais de clubes.

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- Olá madridistas, esse é o primeiro título da temporada. Agora vamos por mais. Estamos muito contentes, mas temos muito trabalho no restante da temporada - comentou o lateral após a conquista deste domingo.