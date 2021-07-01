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futebol

Com time sub-20 e Zetti de olho, São Paulo se reapresenta no CT

Elenco do Tricolor voltou aos treinamentos após o empate contra o Corinthians, na Neo Química Arena. Agora, time volta as atenções para o Red Bull Bragantino...
LanceNet

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Publicado em 

01 jul 2021 às 19:00

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 19:00

Crédito: Erico Leonan/saopaulofc.net
O São Paulo se reapresentou na tarde desta quinta-feira (01), no CT da Barra Funda, após o empate sem gols contra o Corinthians, em Itaquera, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.
São Paulo sofre com lesões: veja os jogadores que já se machucaram no Tricolor nesta temporada
O treinamento de hoje contou com a presenças da equipe sub-20 do Tricolor e também do coordenador de goleiros da base, Zetti, que segundo registros do clube, conversou com o titular do time principal, Thiago Volpi e também com o presidente Julio Casares.
>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos Além das presenças 'ilustres', o treino contou também com a participação da dupla Luan e Miranda que saiu do Majestoso com dores musculares. O clube avaliará a condição dos dois atletas diariamente.
Mesmo com as avaliações diárias, a princípio, nenhum dos dois preocupa para a partida do próximo domingo (4), contra o Red Bull Bragantino, no Morumbi, pela nona rodada do Brasileirão.
Luan se recuperou de um edema na coxa, que o deixou de fora da equipe por quase um mês, enquanto Miranda teve um estiramento na coxa direita, que o afastou dos gramados desde o dia 13 de junho.

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