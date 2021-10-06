Com time reserva, Botafogo fica no empate sem gols com o América pela estreia da Copa Rio Sub-20/OPG

Crédito: Nestor Ahrends/BFR

Nesta quarta-feira, o Botafogo estreou na Copa Rio Sub-20/OPG e empatou por 0 a 0 com a equipe do América. A partida de ida, válida pelas oitavas de finais da competição, aconteceu sob o mando do América, no Estádio Giulite Coutinho.> Confira a tabela e os jogos da Série B

O Botafogo atuou com a equipe reserva na partida. O técnico do sub-20, Ricardo Resende, disse que vai priorizar o Campeonato Brasileiro, competição em que o clube já se encontra na segunda fase. Sendo assim, o treinador vai poder dar oportunidades aos atletas que vem jogando menos no time.

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