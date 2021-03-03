Com time praticamente reserva, PSG vence o Bordeaux e segue vivo na disputa pelo título do Francês

Crédito: ALAIN JOCARD / AFP

Nesta quarta-feira, o Bordeaux recebeu o PSG no Estádio Matmut Atlantique, por partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Francês. Apesar de ter jogado com o time misto e estar repleto de desfalque, o PSG garantiu a vitória com Sarabia no primeiro tempo e, com isso, segue vivo na briga pelo título.

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Os primeiros minutos da partida não tiveram grandes emoções. O PSG chegou a bater a marca de 70% de posse de bola, porém, sem muita intensidade e com o Bordeaux completamente retrancado, até os 15 minutos da partida não houve uma finalização no gol sequer.

PLACAR INAUGURADO

O técnico Mauricio Pochettino escalou uma equipe mista. Assim, sem os principais jogadores e com os desfalques de Mbappé, Neymar, Di María e Kean, o PSG raramente conseguia chegar com perigo ao ataque. Entretanto, na única jogada criativa, Gueye fez bom lance pela esquerda e cruzou para Sarabia abrir o placar aos 20 e garantir a vitória parcial dos visitantes até então.

NADA MUDOU

Igualmente a primeira etapa, o segundo tempo foi bem devagar. Com o placar a seu favor, o PSG foi mais conservador ainda e pouco ameaçou a equipe do Bordeaux. Em contrapartida, o time mandante até esboçou uma reação após chute de Ben Arfra, porém, o ímpeto ofensivo dos jogadores era quase nulo, logo, o empate prosseguiu no marcador.

FASES DIFERENTES

A partir do resultado positivo, mesmo com a vitória do Lille em cima do Olympique de Marselha, o PSG se manteve firme na briga pelo título. Em segundo lugar, a equipe de Paris soma 60 pontos, dois a menos que o líder Lille. Por outro lado, o Bordeaux vive um péssimo momento: são oito jogos sem vencer, com sete derrotas e um empate. Assim, o clube está na 13º colocação com 33 pontos.

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