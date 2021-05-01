Com time misto, Manchester City vence o Crystal Palace e pode ser campeão inglês neste final de semana

O Manchester City pode ser campeão inglês ainda neste final de semana. Após vencer o Crystal Palace por 2 a 0, os Citizens precisam que o United não vença o Liverpool no domingo. Caso isso aconteça, a equipe de Guardiola levará o título para casa.
Os gols da partida foram marcados por Agüero e Ferran Torres, ambos no segundo tempo. Aos 11 minutos, Mendy achou o argentino dentro da área. Ele dominou e chutou forte para marcar um belo gol para os Citizens.Cerca de dois minutos depois, Ferran Torres aproveitou bola sobrada na entrada da área para bater rasteiro e vencer Guaita. O resultado coloca o City em ótima condição para conquistar seu 7º título da Premier League.