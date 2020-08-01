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futebol

Com time misto, Juventus perde para a Roma na última rodada do Italiano

Velha Senhora saiu na frente logo aos cinco minutos
do primeiro tempo, mas tomou a virada em casa...

Publicado em 01 de Agosto de 2020 às 17:40

LanceNet

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Publicado em 

01 ago 2020 às 17:40
Crédito: Isabella BONOTTO / AFP
Na última rodada do Campeonato Italiano, a Roma venceu a campeã Juventus por 3 a 1. A Velha Senhora abriu o placar aos 5 minutos do primeiro tempo com Higuaín, mas Kalinic e Perotti, duas vezes, garantiram a vitória aos visitantes.
POUPANDOJá campeã, a Juventus poupou alguns jogadores. Cristiano Ronaldo, que brigava pela Chuteira de Ouro, não foi relacionado para a partida e viu Immobile conquistar o prêmio. Alex Sandro, Bentancur, Chiellini e Cuadrado também não entraram em campo.
PÊNALTI BOBODanilo cometeu um pênalti que não precisava. Perotti bateu e virou a partida aos 44 minutos do primeiro tempo.
CLASSIFICADOSA Roma terminou na quinta colocação do Campeonato Italiano e garantiu a classificação para a Europa League da próxima temporada. O clube romano estará direto na fase de grupos.

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