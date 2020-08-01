Com time misto, Juventus perde para a Roma na última rodada do Italiano

Crédito: Isabella BONOTTO / AFP

Na última rodada do Campeonato Italiano, a Roma venceu a campeã Juventus por 3 a 1. A Velha Senhora abriu o placar aos 5 minutos do primeiro tempo com Higuaín, mas Kalinic e Perotti, duas vezes, garantiram a vitória aos visitantes.

POUPANDOJá campeã, a Juventus poupou alguns jogadores. Cristiano Ronaldo, que brigava pela Chuteira de Ouro, não foi relacionado para a partida e viu Immobile conquistar o prêmio. Alex Sandro, Bentancur, Chiellini e Cuadrado também não entraram em campo.

PÊNALTI BOBODanilo cometeu um pênalti que não precisava. Perotti bateu e virou a partida aos 44 minutos do primeiro tempo.