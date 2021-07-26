AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Com time misto, CRB vence Sampaio Corrêa fora de casa e entra no G-4 da Série B

Galo teve início alucinante, mas viu a Bolívia Querida buscar o empate; estreante, Jajá decidiu o jogo para os alagoanos...

Publicado em 25 de Julho de 2021 às 22:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jul 2021 às 22:26
No noite deste domingo (25), o CRB foi até o estado do Maranhão e, mesmo com o time misto, bateu o Sampaio Corrêa, por 3 a 2. O Galo abriu dois gols de diferença logo no início do duelo, mas viu a Bolívia Querida buscar o empate. Contudo, Jajá, estreante da noite, decidiu o confronto. Com a vitória, o time alagoano voltou ao G-4, enquanto os maranhenses chegara à quinta partida seguida sem vencer.
Agora, as equipes voltam a campo por competições diferentes. Na próxima quinta-feira (29), o CRB visita o Fortaleza, às 16h30, em confronto válido pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Por sua vez, o Sampaio Corrêa só volta a atuar no sábado (31), às 19h, fora de casa, contra o Brasil de Pelotas, pela Série B.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSEmerson em chamasO começo de jogo foi todo de Emerson, jovem atacante do CRB. Logo no primeiro minuto, o camisa 11 roubou a bola de Luiz Gustavo, invadiu a área e bateu no ângulo esquerdo de Mota, que nada pôde fazer.
Já aos 8 minutos, Emerson recebeu lançamento preciso de Claudinei. Em velocidade ao invadir a área, o atacante foi derrubado por Luiz Gustavo e a penalidade foi marcada. Na cobrança, Wesley mandou no canto direito de Mota, que até caiu para o lado certo, mas não conseguiu defender.​​Sampaio Corrêa tenta impor ritmoDepois dos dois gols em 10 minutos de bola rolando, o CRB abaixou suas linhas e ficou à espreita, esperando eventuais contra-ataques em velocidade, principalmente com Emerson e Ewandro pelas laterais do campo.
Por sua vez, o Sampaio Corrêa começou a sair para o jogo com tudo, buscando diminuir o prejuízo. Depois dos dois erros nos lances dos gols, Luiz Gustavo deu lugar a Watson, que entrou para colocar fogo no lado direito. Contudo, mesmo com a velocidade do substituto, a Bolívia Querida chegou duas vezes na bola aérea, mas sem sucesso.
Contando com a sorte para diminuirCom problemas para infiltrar pelo chão, o Sampaio Corrêa conseguiu diminuir o jogo na bola parada. Aos 38 minutos, Ciel bateu falta próxima à área e contou com o desvio da barreira para ver o chute morrer no canto direito baixo de Diogo Silva, que só olhou.
Mesmo depois do gol sofrido, o CRB continuou controlando bem as ações adversárias e se fechando bem, evitando qualquer risco de empate antes da partida ir para o intervalo.
De bico também valeA volta do intervalo mostrou duas equipes dividindo as ações no confronto. Usando bastante o lado direito, o Sampaio Corrêa tentou impor novamente o seu ritmo para conseguir o empate.
Usando-se da mesma arma que o CRB usou no 1° tempo, a Bolívia Querida chegou ao seu gol de empate com um vacilo defensivo do adversário. Claudinei errou na saída de bola, Ciel recuperou e deixou para Ferreira. O capitão avançou em direção à área e chutou de bico no canto esquerdo de Diogo Silva, deixando tudo igual.
Estreia em grande estiloLogo depois do empate, o Sampaio Corrêa seguiu pressionando o CRB em seu campo defensivo. Assim, Felipinho recebeu pelo lado esquerdo e cruzou na cabeça de Ciel, que tentou tocar no canto oposto de Diogo Silva, mas exagerou e mandou para fora.
Quem não perdoou foi Jajá. Logo após entrar, o estreante da noite recebeu pelo lado direito da área, levou para o fundo, procurou o espaço e bateu firme, cruzado. Mota até tentou a defesa, mas não teve chances.
CRB administra e garante a vitória​Em vantagem novamente, o CRB passou a tomar conta do tempo e fazer com que a bola ficasse o mais longe possível da meta defendida por Diogo Silva. Contudo, o Galo não deixou de se fazer presente no campo de ataque.
Aos 30 minutos, Calyson recebeu lançamento e tocou por cima de Mota. A bola encobriu o goleiro, mas caiu fora da meta. Por outro lado, ensaboado, Jajá fez lance individual pela esquerda e deixou Calyson sem ninguém para só ampliar o marcador. Entretanto, o lance foi paralisado pelo impedimento. No mais, o Sampaio Corrêa tentou uma pressão no final, mas sem sucesso, fechando o placar em 3 a 2 para os visitantes.FICHA TÉCNICASAMPAIO CORRÊA 2 X 3 CRB​​​Local: Castelão, em São Luís-MAData/horário: 25 de julho de 2021, às 20h30 (horário de Brasília)​Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA)Assistentes: Edevan de Oliveira Pereira (BA) e Jose Carlos Oliveira dos Santos (BA)Gols: Emerson (1'/1°T) (0-1), Wesley (9'/1°T) (0-2), Ciel (38'/1°T) (1-2), Ferreira (6'/2°T) (2-2), Jajá (17'/2°T) (2-3)Cartões Amarelos: Alexandre (CRB), Watson (Sampaio Corrêa)
SAMPAIO CORRÊA: Mota, Luiz Gustavo (Watson, aos 19'/1°T), Paulo Sérgio (Éder Lima, aos 5'/1°T), Nilson Júnior e Felipinho; Mauro Silva (Romarinho, aos 31'/2°T) e Ferreira; Nadson (Jefinho, aos 31'/2°T), Pimentinha (Jean Silva, aos 31'/2°T) e Ronei; Ciel. Técnico: Felipe Surian.
CRB: Diogo Silva, Celsinho, Ewerton Páscoa, Frazan e Alexandre (Caetano, aos 29'/2°T); Claudinei e Jatobá; Ewandro (Calyson, aos 15'/2°T), Wesley (Marthã, aos 23'/2°T) e Emerson (Jajá, aos 15'/2°T); Nicolas Careca (Alan James, aos 23'/2°T). Técnico: Allan Aal.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crb
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 13/07/2026
Imagem de destaque
Esqueça as promessas de Ano Novo: você pode 'recomeçar' a vida a qualquer momento e mudar seus hábitos de vez
Pastor João Messa dos Santos morre aos 74 anos
Pastor João Messa morre após infarto em igreja de Sooretama

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados