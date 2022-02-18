Com Textor 'de olho', Botafogo tenta conciliar resultados em campo com adaptação a uma nova realidade

O Botafogo não se resume a encontrar seu equilíbrio em campo para engrenar na temporada. Com os planos que o investidor John Textor tem para o Alvinegro, há o desafio de conciliar desempenhos satisfatórios com a estruturação para um projeto a longo prazo, digno de profissionalizar o futebol do clube.+ Projeto de médio prazo, prioridade e tempo: como o Botafogo tenta superar o Corinthians por Luís Castro

A maneira como esta etapa vem acontecendo foi detalhada por Lúcio Flávio, alçado a treinador do Botafogo desde a saída de Enderson Moreira. Na entrevista coletiva após a vitória botafoguense por 2 a 1 sobre o Resende, o ex-jogador falou sobre este início de transição para a gestão de Textor.

- Na verdade, já é do conhecimento de todos que as mudanças estão sendo realizadas. Temos de ter um pouco de paciência, pois são mudanças que no Brasil nunca tinham ocorrido e a pessoa do (André) Mazzuco hoje é a relação que temos com o John - e acrescentou:

- Temos as informações que são passadas principalmente por esse profissional que veio para nos ajudar, agregar ao clube - finalizou.

O elo de Textor com André Mazzuco faz com que o recém-chegado diretor de futebol consiga passar informações detalhadas sobre a situação do Botafogo.

- John tem acompanhado, assistido aos jogos. Aos poucos, vai conhecendo não apenas nosso grupo, mas também conhecendo o clube - ponderou Lúcio Flávio.

Sempre atentos ao que o Alvinegro tem apresentado no Campeonato Carioca, John Textor e André Mazzuco aos poucos saberão traçar qual caminho, inclusive, par encaixarem os futuros reforços.