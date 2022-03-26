Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com tático e pênaltis, São Paulo fecha preparação para a semifinal do Paulista; veja a possível escalação
futebol

Com tático e pênaltis, São Paulo fecha preparação para a semifinal do Paulista; veja a possível escalação

Rogério Ceni realizou a última atividade antes de encarar o Corinthians, neste domingo, às 16h, no Morumbi...

Publicado em 26 de Março de 2022 às 14:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mar 2022 às 14:13
O São Paulo realizou o último treinamento antes de encarar o Corinthians, neste domingo (27), às 16h, no Morumbi, pela semifinal do Campeonato Paulista. Rogério Ceni comandou os jogadores em trabalhos táticos, ensaio de finalizações e pênaltis. O trabalho tático de 11 contra 11 ocupou de área a área do gramado. Na sequência, a maior parte dos atletas fez um exercício de chutes a gol em que eram simuladas diferentes jogadas, enquanto um grupo menor trabalhou cabeceios.
A atividade também contou com trabalho de pênaltis para todo o grupo. Vale ressaltar que, se a partida terminar empatada, ela será decidida nas penalidades. As únicas ausências no gramado foram Walce e Gabriel Sara, atletas que estão sob cuidados da fisioterapia, se recuperando de lesões. Todos os demais estão aptos para a partida caso sejam relacionados por Rogério Ceni. Uma provável escalação para este domingo tem: Jandrei; Rafinha, Diego, Léo e Reinaldo; Pablo Maia, Nestor e Igor Gomes; Alisson, Eder e Calleri.
Crédito: SãoPauloencerroupreparaçãoparaencararoCorinthians(Foto:Twitter/SãoPaulo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e dos Estados Unidos, Donald Trump
Lula prioriza fim de investigação comercial e narcotráfico em conversa com Trump
Ponte que liga Pontal à Barra de Itapemirim, em Marataízes, está danificada
Defesa Civil alerta para risco na Ponte do Pontal em Marataízes
Raphael Pereira é o novo diretor-presidente da ES Gás
Troca no comando: engenheiro assume a presidência da ES Gás

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados