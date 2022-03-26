Com tático e pênaltis, São Paulo fecha preparação para a semifinal do Paulista; veja a possível escalação

O São Paulo realizou o último treinamento antes de encarar o Corinthians, neste domingo (27), às 16h, no Morumbi, pela semifinal do Campeonato Paulista. Rogério Ceni comandou os jogadores em trabalhos táticos, ensaio de finalizações e pênaltis. O trabalho tático de 11 contra 11 ocupou de área a área do gramado. Na sequência, a maior parte dos atletas fez um exercício de chutes a gol em que eram simuladas diferentes jogadas, enquanto um grupo menor trabalhou cabeceios.
A atividade também contou com trabalho de pênaltis para todo o grupo. Vale ressaltar que, se a partida terminar empatada, ela será decidida nas penalidades. As únicas ausências no gramado foram Walce e Gabriel Sara, atletas que estão sob cuidados da fisioterapia, se recuperando de lesões. Todos os demais estão aptos para a partida caso sejam relacionados por Rogério Ceni. Uma provável escalação para este domingo tem: Jandrei; Rafinha, Diego, Léo e Reinaldo; Pablo Maia, Nestor e Igor Gomes; Alisson, Eder e Calleri.