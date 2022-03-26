Com tático e pênaltis, São Paulo fecha preparação para a semifinal do Paulista; veja a possível escalação

O São Paulo realizou o último treinamento antes de encarar o Corinthians, neste domingo (27), às 16h, no Morumbi, pela semifinal do Campeonato Paulista. Rogério Ceni comandou os jogadores em trabalhos táticos, ensaio de finalizações e pênaltis. O trabalho tático de 11 contra 11 ocupou de área a área do gramado. Na sequência, a maior parte dos atletas fez um exercício de chutes a gol em que eram simuladas diferentes jogadas, enquanto um grupo menor trabalhou cabeceios.