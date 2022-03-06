Com talento dos jovens, Arsenal busca vitória contra o Watford

O Arsenal conquistou grande vitória sobre o Watford, no Vicary Road, por 3 a 2, pela Premier League. Melhor durante os 90 minutos, a equipe de Mikel Arteta contou com o grande talento dos jovens e os gols de Odegaard, Saka e Gabriel Martinelli definiram o duelo.SÓ VALE GOLAÇOSCom um início de jogo intenso, Arsenal e Watford protagonizaram belos lances no Vicary Road. Aos quatro minutos, Saka tabelou com Odegaard pela direita, encontrou o norueguês na área e o camisa oito bateu no cantinho para abrir o placar para os Gunners. Aos 10, Hernández recebeu cruzamento e mandou para o fundo das redes com uma meia bicicleta para empatar o confronto.
NO ESFORÇOApós o empate, o Watford conseguiu crescer na partida e Dennis quase virou o marcador aos 24 minutos após fazer jogada individual pelo lado direito da área, limpar a marcação e bater para grande defesa de Ramsdale. No entanto, o Arsenal voltou à frente após Saka roubar a bola de Cleverly, tabelar com Lacazette e finalizar sem chances para o goleiro.
REAÇÃO TARDIANa primeira ação ofensiva do Arsenal na segunda etapa, Lacazette foi encontrado na área, ajeitou para Martinelli finalizar e anotar o 3º gol dos Gunners. Aos 35, Nketiah quase sacramentou a vitória ao receber passe pelo lado direito, invadir a área, mas a finalização parou na trave. No fim do jogo, Sissoko recebeu lançamento de Hernández, ganhou a dividida de White e diminuiu o placar.