Com susto nos acréscimos, Atlético de Madrid vence o Elche e segue na liderança do Espanhol

Foi com emoção, mas o Atlético de Madrid segue líder do Campeonato Espanhol. Fora de casa, a equipe de Simeone venceu o Elche por 1 a 0. Llorente marcou o único gol da partida.
Aos 22 minutos do primeiro tempo, Carrasco fez uma bela jogada na ponta e cruzou para trás. Llorente chegou finalizando e contou com um desvio para marcar o único gol do jogo. O meio-campista, porém, quase foi de herói a vilão. Nos acréscimos da partida, ele colocou a mão na bola e o juiz deu pênalti. Fidel foi para a cobrança, mas a bola acabou indo na trave.
O resultado foi o que o Atlético precisava. Mesmo que Real Madrid ou Barcelona vençam, chegarão no máximo a 74 pontos. Com a vitória, os colchoneros chegaram aos 76.