Com suspeita de intoxicação alimentar, Bruno e 16 jogadores do Rio Branco-AC são internados

A delegação do Rio Branco-AC viveu um momento difícil nesta madrugada de sábado para domingo. Hospedados em um hotel da cidade de Bragança, no interior do Pará, onde a equipe tem compromisso marcado diante do Bragantino-PA, pela série D, 17 jogadores se sentiram mal e precisaram receber atendimento na UPA do município.

De acordo com as informações repassadas pelo chefe da delegação acreana ao jornalista Jairo Barbosa, a suspeita é de intoxicação alimentar. Entre os internados, estava o goleiro Bruno, ex-Flamengo, que foi um dos que ficaram em situação mais preocupante. Os jogadores precisaram ficar na UPA até as 4h.Por conta do desgaste que causou o episódio e as condições dos atletas, o clube acreano pediu adiamento do jogo à CBF e a entidade atendeu. A partida estava marcada este domingo, às 15h (de Brasília), no estádio Diogão, e será remarcada para data posterior. O confronto vale a liderança do grupo 1. O Estrelão é o vice-líder do grupo com 12 pontos. O Tubarão do Caeté lidera com 13.